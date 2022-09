Moià ha viscut aquest migdia una Diada tranquil·la amb plena normalitat. La plaça de l’Hospital ha tornat acollir la tradicional ofrena floral davant del monument de Rafael Casanova, que enguany ha tingut la participació de 21 entitats i associacions de la vila i, com cada any, de la família Vives de Quadras, que són descendents de Casanova. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria del Moianès i la Policia Local de Moià també s'han afegit a l’ofrena, juntament amb representants de Comissions Obreres del Vallès Occidental-Catalunya Central, l’Assemblea Nacional Catalana de Moià-l’Estany i els Amics del Grony. Aquests últims són les persones que cada any renoven l’estelada que oneja a dalt de la muntanya del Grony.

Els següents que han deixat el ram davant del monument han estat els partits polítics municipals; Ara Moià, Junts per Moià, Esquerra Republicana de Catalunya de Moià, Junts Moianès i Partit dels Socialistes de Catalunya de Moià. Els han seguit els representants dels altres 8 ajuntaments de la comarca; Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l’Estany, Granera, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. L’únic consistori que no va tenir representació va ser el de Monistrol de Calders.

També hi ha format part el Consell Comarcal del Moianès i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès. Els encarregats de tancar l’ofrena floral han estat l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, que ha lliurat un ram en nom del consistori, i la diputada al Parlament de Catalunya i exconsellera d’Agricultura, Meritxell Serret, que ho ha fet en nom de la institució. Ambdós, que són del partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, també han fet els parlaments institucionals. Guiteras ha recordat que portem «300 anys de lluita i reivindicació» i l’1 d’octubre de l’any 2017 per apuntar que al llarg d’aquests cinc anys «han passat moltes coses». L’alcalde ha afirmat que «no s’ha de perdre l’horitzó per saber d’on venim i cap on volem anar». Per això, ha manifestat que cal fer «anàlisi i reflexió col·lectiva» amb la finalitat de «sumar complicitat i fer realitat el nostre objectiu». Ha tancat el seu discurs apuntant que «cada dia hauria de ser un 11 de Setembre» i «només junts aconseguirem la independència». Al seu torn, l’exconsellera d’Agricultura Meritxell Serret ha reivindicat que «cal construir una república catalana de tothom i per a tothom», i ha defensat que «la repressió s’ha de guanyar a les urnes».

Amb motiu del desè aniversari de l’Associació de Recreació Històrica Moià 1714, alguns dels seus membres han fet una salva d’honor davant de la figura de Rafael Casanova. L’acte també ha comptat amb la presència de l’Espai Musical de Moià, que ha obert l’acte interpretant El cant de la senyera i l'ha tancat amb l’himne nacional de Catalunya, Els segadors.

Abans de l’ofrena floral, Meritxell Serret, que també és la delegada del Govern a Brussel·les, ha estat rebuda al Saló de Sessions de l’Ajuntament a mans de l’alcalde del municipi, Dionís Guiteras, regidors locals i els representants dels ajuntaments de la comarca. Guiteras ha fet referència al fet que Serret va ser la primera dona consellera d’Agricultura i ha esmentat que la diputada «és d’un poble petit i representa la constància i coherència del món rural». Al seu torn, Serret ha assenyalat que cal tenir «perseverança per mantenir viu un projecte de país» i ha apuntat que «no ens hem de deixar portar per la repressió, sinó que cal reivindicar-nos pel bé comú». A continuació la diputada al Parlament ha signat al llibre d’honor, on ha expressat que «és un honor poder-ho fer el mateix dia de la Diada» i que cal «treballar per aconseguir la independència del país».