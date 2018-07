El Mercedes-Benz Classe A, favorit de juny al Cotxe de l'Any dels Lectors

El Classe A de Mercedes-Benz ha estat l'últim model a incorporar-se al grup de favorits dels Premis Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibèrica i La Vanguardia. La tercera generació del compacte de la firma alemanya sortia vencedora de la votació realitzada al llarg del passat mes de juny al portal mejorcoche.epi.es, gràcies als vots emesos pels lectors dels diaris de tots dos grups editorials.

Un triomf parcial que, igual que l'aconseguit per altres models com els Volvo XC40, Audi A8, BMW X2, DS7 Crossback i Nissan Leaf, el situa en una posició de preferència de cara a obtenir una de les sis places que donen dret a entrar en la definitiva votació final del Cotxe de l'Any dels Lectors que es durà a terme durant els mesos de novembre i desembre.

En aquest sentit, cal recordar que, una vegada tancada la primera fase de seleccions mensuals el mes d'octubre, els periodistes especialitzats en la indústria del motor de les diferents capçaleres de Prensa Ibèrica i del diari La Vanguardia, seran els encarregats de seleccionar els sis cotxes finalistes, tenint els guanyadors de les votacions mensuals un clar avantatge respecte a la resta de models participants.

El Classe A és la principal aposta de Mercedes-Benz en 2018, any en el qual també han desembarcat importants novetats com és el cas dels també totalment actualitzats CLS i Classe G. L'oferta compacta del fabricant alemany ha patit una profunda transformació tant a nivell estètic com a tecnològic, que ho situen entre el més destacat del segment premium.



Nova votació en marxa

Tres nous aspirants al Cotxe de l'Any dels Lectors presenten la seva candidatura al juliol. La setena votació mensual de l'actual edició d'aquests premis té al Kia Ceed, al Peugeot 508 i al Lexus ES com a protagonistes.

D'aquesta manera, Peugeot, Kia i Lexus s'estrenen en aquesta dissetena edició dels premis Cotxe de l'Any dels Lectors amb tres atractives propostes per al mercat de les berlines, dels turismes compactes i dels sedans de luxe, respectivament.

Tres novetats absolutes al mercat espanyol que ja han començat a registrar els primers vots en la web del concurs, amb l'objecte d'afermar les seves possibilitats de cara a alçar-se amb aquest ja consolidat guardó.