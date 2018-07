Elegància i tecnologia sueca

Volvo S60

La marca sueca Volvo ha presentat recentment l'S60, la seva nova berlina esportiva amb la qual fa la competència a marques com Audi, BMW, Mercedes-Benz i Jaguar. El model es fabricarà exclusivament a la fàbrica que té la marca a Charleston (Carolina del Sud, Estats Units) i és, segons el president i director executiu de Volvo, Håkan Samuelsson, «un dels vehicles més apassionants que hem construït mai, perfecte per al conductor i que ens situa en una posició de lideratge en el segment de les berlines d'Estats Units i Xina, i crea noves oportunitats d'expansió per a Volvo».

En el terreny estètic, l'S60 és una berlina clàssica i d'estil minimalista però elegant que segueix el llenguatge de disseny del seu germà gran, l'S90, però les seves contingudes mesures li atorguen un aspecte més àgil i dinàmic.



Sense motors dièsel

Una de les principals novetats és l'absència de motoritzacions dièsel en la gamma. I és que, tal com ja vam avançar a Regió7, Volvo vol eliminar progressivament aquest combustible del seu catàleg amb l'objectiu d'oferir, a partir de l'any 2019, models electrificats parcialment o totalment. Així, tots els propulsors que hi haurà disponibles en aquest nou model faran servir benzina.

A més dels ja coneguts T5 i T6, el nou S60 disposarà dels híbrids endollables T6 i T8 Twin Engine AWD de la marca, amb potències de 340 i 400 CV respectivament. Aquest darrer motor tindrà una versió encara més prestacional realitzada per la divisió esportiva de la marca sueca, Polestar, que el potenciarà fins als 415 CV i millorarà aspectes com les rodes, els frens o la suspensió.

Aquests propulsors es veuran acompanyats d'una posada a punt molt treballada per part de la marca, i és que segons apunta el vicepresident d'investigació i desenvolupament de Volvo, Henrik Green, «el xassís actiu i els modes de conducció ofereixen un control excel·lent i un rendiment inigualable, que el converteixen en un vehicle especialment dissenyat per al conductor».

El més segur de la categoria

El nou S60 compartirà la plataforma SPA de la marca, i disposarà d'assistents a la conducció com el sistema Pilot Assist, que ajuda el conductor amb la direcció, l'acceleració i la frenada en carreteres ben senyalitzades a velocitats fins a 130 km/h. També inclourà altres sistemes d'assistència a la conducció l'anomenat City Safety, que incorpora la frenada automàtica amb reconeixement de vianants, ciclistes i animals. A més, per primer cop aquest sistema hi sumarà la frenada automàtica per mitigar les col·lisions frontals, i amb l'ajut d'altres assistents com el de canvi involuntari de carril el convertiran en un dels vehicles més segurs del mercat.



Connectivitat i tecnologia

En matèria d'infoentreteniment el nou S60 no decep, i disposarà del sistema Sensus Connect, compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Disposarà de tecnologia 4G, controlable mitjançant la pantalla tàctil central, que també serveix per controlar els menús del vehicle, el sistema de so o el de navegació i altres aplicacions. La marca assegura que la tecnologia present en el nou S60 és la que ja trobem en el V60, però que també inclourà elements disponible en l'S90, tant en matèria de seguretat com de connectivitat.

De la mateixa manera que en el cas del Volvo XC40, el nou S60 estarà disponible mitjançant el servei de subscripció prèmium Care by Volvo, gràcies al qual la marca sueca ofereix la possibilitat de disposar del vehicle sense despeses d'entrada a través d'una subscripció mensual amb tarifa plana, que evita d'aquesta manera haver de realitzar la compra en propietat. És previst que la comercialització del nou S60 s'iniciï durant el proper any 2019.