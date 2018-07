La DGT castigarà amb més duresa l'ús del mòbil al volant

Mirar el mòbil només quatre segons mentre conduïm a 100 km/h suposa recórrer a cegues un camp de futbol; si escrivim un missatge, la distància es quintuplica. Les distraccions al volant són ja la primera causa dels accidents mortals i aturar-ho s'ha convertit en l'objectiu número u de la DGT.

Per a això, dotze anys després de la posada en marxa del carnet per punts, Pere Navarro, el "pare" d'aquesta mesura -que va ser una de les principals causes d'una històrica reducció del nombre de víctimes mortals a les carreteres-, ha pres de nou el control de Trànsit amb una prioritat: reformar el carnet per castigar amb més duresa l'ús del mòbil al volant.

Al director de Trànsit no li agrada ni tan sols l'ús del mans lliures (considera que distreu més la conversa que el portar el telèfon a la mà), però la seva principal preocupació és l'ús d'aquestes tecnologies per enviar i llegir missatges de text. Sobre la taula, Pere Navarro ja té clara una primera iniciativa: augmentar la retirada de punts dels 3 actuals a 4 o, fins i tot, 6 a qui usin el mòbil, programin un GPS, usin cascos o altres dispositius que disminueixin la seva atenció al volant .

"És una tema de màxima alerta i d'alguna manera haurà de tenir el seu reflex", ha defensat el director, que no ha explicat si la multa actual de 200 euros també augmentarà. Alineada amb la DGT estan les associacions de víctimes i la Fiscalia especial de Seguretat Viària que ha remès recentment un ofici a totes les policies de trànsit perquè investiguin si conductors implicats en un sinistre han fet servir el mòbil.

I és que segons les seves dades, de les 600 morts que es van produir per una sortida de via l'any passat, una majoria va tenir com a causa l'ús del telèfon, un distracció contra la qual les víctimes també es mostren molt combatives perquè des 2016 les badades són la primera causa d'accidents mortals, per davant de l'alcohol i la velocitat.