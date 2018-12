Més eficiència i múscul

El CR-V ha estat sempre un model molt important per a la marca Honda des del seu llançament l'any 1995. Millorat en cada generació, ara el SUV japonès incorpora més tecnologia per competir en un segment que no ha parat de créixer i que, per això, està ple de contrincants ben armats.

El CR-V posa tota la carn a la graella en incorporar la tecnologia que està més de moda: l'híbrida. La seva longitud de 4,6 metres li permet oferir un habitacle ampli per a viatges llargs i alhora un maleter que oscil·la entre els 472 i els 561 litres de càrrega, depenent de la versió. I això és així perquè el nou híbrid redueix una mica d'espai posterior, i deixa un volum de 497 litres; les versions de 7 places (per primera vegada Honda permet aquesta configuració per al CR-V) ofereixen 472 litres amb cinc ocupants i la resta es poden carregar fins als esmentats 561 litres.

La imatge d'aquesta cinquena generació s'ha enriquit amb una pantalla de 7 polzades per al sistema multimèdia, totalment compatible amb els protocols dels smartphones més venuts. El sostre solar es pot obrir i té la possibilitat de sumar el Head-Up Display, que projecta les dades de la conducció al vidre de davant del conductor. També destaquen altres elements com els projectors de led per a totes les funcions, les llantes de fins a 19 polzades, l'obertura i tancament elèctrics de la porta del darrere i diversos dispositius de seguretat, com ara la frenada d'emergència amb detecció de vianants i ciclistes, l'avís de trànsit creuat en fer marxa enrere, el programador de velocitat actiu o l'avís de vehicles en angle mort.

D'altra banda, el seu interior es mostra molt pràctic i ofereix un bon espai tant per als ocupants com per al seu equipatge. Els seients posteriors es desplacen longitudinalment un total de 15 centímetres, i es pot disposar de set seients o de la regulació del nivell del terra del maleter en dues altures per modular la càrrega.



ADeU AL DIÈSEL

Dèiem que el nou CR-V disposava d'una versió a la moda amb propulsió híbrida. Una moda que, d'altra banda, abandona el gasoil en favor de dos nivells de gasolina (els enginyers d'Honda són mestres en aquest tipus de motors, tot i que també fan molt bons dièsel). Començant per aquests dos últims, parteixen d'un bloc sobrealimentat d'1,5 litres de cilindrada que s'associa a un canvi de marxes manual de tacte deliciós i sis relacions o bé a un automàtic de variador continu que inclou la tracció total (millorada respecte de l'anterior generació). Amb el primer el motor rendeix 173 CV, mentre que amb el segon la potència puja fins als 193 CV. Els consums són de 6,3 i 7,1 litres per cada 100 km, respectivament.

Però, sens dubte, la veritable protagonista és la nova versió híbrida, que combina, sota la denominació Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD) un motor de gasolina de dos litres i 145 CV –que treballa en l'eficient cicle Atkinson–, amb un altre elèctric de 184 CV, que funcionen de manera conjunta amb un acumulador d'ions de liti i un altre motor elèctric que actua de generador. La potència conjunta és l'oficial de la part elèctrica, 184 CV, i es pot triar amb tracció a l'eix davanter o a tots dos. Per a aquesta variant mixta no està disponible l'interior de 7 places per l'espai necessari sota el terra del cotxe per poder allotjar tots els components.

En marxa, l'Honda CR-V i-MMD Hybrid té diversos modes de funcionament. En el mode EV Drive el cotxe es mou només mitjançant el motor elèctric i a baixa velocitat (en un rang d'uns 2 quilòmetres); l'Hybrid Drive fa que el propulsor de gasolina actuï de generador d'energia (a través del segon motor elèctric) per recarregar l'acumulador i moure el cotxe a velocitat mitjana; amb el mode de conducció Drive, el motor de gasolina sí que intervé en el gir de les rodes per arribar a una alta velocitat o per aconseguir una acceleració més forta del normal. La capacitat de frenada es tria entre quatre posicions, de manera que, amb una mica de pràctica, es pot circular suaument sense trepitjar gaire el fre per aturar-se, amb el consegüent estalvi en el manteniment.

El preu d'aquesta última versió del CR-V híbrid parteix de 34.200 euros amb tracció senzilla 4x2 i de 40.200 amb tracció total; les opcions de gasolina arrenquen en 28.500 euros pel motor de 173 CV i en 35.950 pel de 193 CV. Configurat a set places té un preu de partida de 34.950 euros.