Els Kia analitzaran l'estat emocional

Kia Motors presentarà a la Fira de l'Electrònica de Consum (CES) 2019, que tindrà lloc a Las Vegas a principi de gener, un sistema de conducció emocional adaptativa en temps real (READ). El sistema READ, basat en la col·laboració amb el grup de computació afectiva de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), és capaç d'optimitzar i personalitzar l'espai interior del cotxe analitzant l'estat emocional del conductor en temps real, gràcies a unes tecnologies d'intel·ligència artificial basades en el reconeixement de biosenyals.



Aquesta tecnologia monitora l'estat emocional del conductor i adapta l'ambient interior del vehicle, modifica les condicions sobre la base de les sensacions del conductor a l'interior del cotxe i crea una experiència de conducció més plaent. Al llarg del Festival CES Kia mostrarà noves tecnologies desenvolupades per a la nova era de conducció. La marca considera que la conducció autònoma és una prioritat a l'hora de garantir una millor experiència de mobilitat a les persones. READ farà possible una comunicació contínua entre conductors i vehicles a través del llenguatge no parlat, és a dir, el sentiment.