VERSIÓ AVENTURERA

Tot i que la gamma SUV de Volkswagen tendeix a ser cada vegada més «asfàltica», com en el cas del Touareg, els tot camins de la marca alemanya continuen sent molt capaços fora de l'asfalt, una virtut que es potencia en el cas del Tiguan amb la seva versió off-road . Aquest acabat combina la protecció i l'adaptació per conduir en terrenys de tot tipus amb diversos detalls de disseny que confereixen al Tiguan un aspecte aventurer. A més, ofereix un paquet d'equipament opcional, que inclou un para-xocs davanter off-road amb angle d'atac de 24º, motllures d'entrada a les portes davanteres en alumini que mostren la inscripció « Off-road», i taloneres i para-xocs posteriors amb estètica tot terreny. Munta el potent motor 2.0 TDI de 150 CV, sempre combinat amb la tracció a les quatre rodes 4Motion, i es pot triar amb canvi manual o automàtic.