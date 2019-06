Beneficis de l'Autogàs

Els combustibles tradicionals no viuen el seu millor moment. La preocupació cada cop més gran per les emissions contaminants està obligant els fabricants a desenvolupar vehicles més nets.

En aquest sentit, una de les tecnologies creixents és la dels vehicles elèctrics, però malgrat que el nivell d'emissions a l'hora de circular sigui zero, els punts de recàrrega i l'autonomia de les bateries continua sent un dels principals hàndicaps d'aquests vehicles. I és en aquesta situació en què es posiciona un combustible alternatiu com el GLP, també conegut com gas liquat del petroli o autogàs.

Mentre el futur elèctric no arriba, molts fabricants aposten per una solució més neta i amb una implantació que pugui ser immediata. Un bon exemple és Fiat, que equipa diversos models de la seva gamma amb un motor que pot funcionar amb gasolina o GLP.

Amb el gas tot són avantatges

En primer lloc, el seu preu és aproximadament la meitat que el de la resta de combustibles (uns 0,67 euros/litre), pot gaudir d'un descompte del 30% als peatges de l'EcoViaT i també permet reduir el cost del manteniment dels vehicles o les averies.

D'altra banda, el GLP resulta molt menys contaminant que la resta de vehicles, ja que redueix les emissions de CO2 l'11% i les de NOx el 80% respecte d'un dièsel i el 50% respecte d'un gasolina. Aquesta reducció de les emissions es tradueix automàticament en la possibilitat de circular pel centre de les ciutats en cas d'episodi de contaminació atmosfèrica, ja que els vehicles que fan servir l'autogàs es beneficien dels avantatges que atorga l'etiqueta ECO de la DGT.

A més, no cal patir a l'hora d'omplir el dipòsit d'aquests vehicles, ja que un cop s'acaba el gas el vehicle pot continuar funcionant amb gasolina, i a Catalunya existeixen un total de 62 estacions de servei amb GLP, de manera que difícilment caldrà fer servir la gasolina per circular. Una autoescola més neta

Tots aquests avantatges han impulsat l'autoescola manresana Gènesi a apostar pel GLP en els seus vehicles de pràctiques, concretament amb el model 500X. El petit tot camí urbà de Fiat ha sigut el triat per fer l'aprenentatge més sostenible, i aconseguir que els futurs conductors preservin el medi ambient des del primer moment en què es posen al volant d'un vehicle.