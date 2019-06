124 participants al Torneig Stern Motor de Golf

El dia 15 de juny passat el Club de Golf Muntanyà (Osona) va celebrar la quarta edició del Torneig Stern Motor de Golf, que un cop més va obtenir una excel—lent acollida pel que fa tant a l'organització com a la participació. De la mateixa manera que en l'edició de l'any passat, la modalitat stableford en un sol recorregut de 18 forats va ser l'escollida per tal que els 124 jugadors poguessin competir entre ells i tractessin d'aconseguir les primeres posicions en les dues categories en què es va dividir el torneig.

Tots els jugadors s'hi van implicar al màxim, conscients de la importància del torneig i motivats per arribar a la Final Nacional, que tindrà lloc del 5 al 8 de juliol al Real Golf La Manga Club de Múrcia i que reunirà els guanyadors de les dues categories de cadascun dels 28 tornejos que formen el circuit Mercedes Trophy 2019. Amb aquesta recompensa en joc, el guanyador del torneig a la 1a categoria va ser Carlos Pares Pérez amb 45 punts, seguit molt de prop per Enric Rabert Riera, que amb 42 punts va quedar segon. Pel que fa a la 2ª categoria,el vencedor va ser José Ujaque Fabrega amb 39 punts, en una victòria molt ajustada amb Cristina Farrés Toll, que va quedar a tan sols un punt però es va haver de conformar amb la segona posició.

Molts premis i recompenses

TaylorMade, empresa fabricant de pals, boles i accessoris de golf,va premiar amb un pal de golf sandwedge d'última generació els participants Núria Vilarrasa i Toni Yuste per haver-se imposat al drive més llarg femení i al masculí, respectivament. Per la seva banda, la marca Julián Ramos Tabares de Guijuelo va organitzar una degustació del seu pernil, i va atorgar un premi a la bola més propera. Aquesta vegada el vencedor va ser Alfonso Aranda, que es va emportar una espatlla 100% ibèrica de gla. L'empresa ECCO també va premiar Bernat Hosta, guanyador a la bola més propera en una altra categoria i es va emportar unes sabates de la coneguda marca danesa.

A diferencia de l'any passat, en què el participant Aurelio Blanco va ser capaç de fer caure la bola al forat 17 d'un sol cop, aquesta vegada no hi ha hagut cap participant que pogués repetir aquesta gesta, de manera que l'Smart Fortwo que s'atorga com a premi va quedar sense guanyador, per bé que diverses boles van quedar molt a prop d'entrar a la primera.



Celebració i sortejos

Tots els concursants al torneig van poder brindar amb cava Vila Conchi en el lliurament de targetes, i ho van tornar a fer durant el lliurament de premis que va tancar l'edició d'enguany i que es va celebrar dimecres passat 19 de juny a les instal—lacions d'Stern Motor. A més a més, de la mateixa manera que l'any passat, els participants van poder gaudir d'un sorteig d'articles de darrera generació de l'empresa TaylorMade i de l'habitual còctel, que, de ben segur, va deixar un excel—lent sabor de boca entre els presents i els va animar a participar en les properes edicions del torneig.