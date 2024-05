La DGT implementa un nou sistema de control d'aprenentatge

La normativa de la DGT sol canviar cada cert temps. Actualitzar la normativa sol ser molt favorable per evitar i sancionar certes infraccions d'una manera més severa o per tenir un major control de seguretat viària. En aquest article t'expliquem el canvi que la DGT ha anunciat. Ben aviat, hi haurà canvis a les autoescoles. Així doncs, si estàs pensant a treure't el carnet de conduir, atent a les novetats!

Tal com han publicat al seu compte oficial de Twitter (X), la DGT ha actualitzat les fitxes de seguiment d'ensenyament, que permeten tenir una visió detallada, global i fàcil de cadascun dels passos que s'han d'anar fent per conèixer en quina fase de l'aprenentatge es troben. Aquestes fitxes són una eina útil perquè els alumnes i les autoescoles vagin coneixent la seva evolució en l'aprenentatge.

Les autoescoles particulars estan obligades a completar-ne una per cada alumne segons el tipus de permís per al qual s'estiguin preparant.

Els canvis de la DGT per treure't el carnet / freepik

#DGT actualiza las fichas de seguimiento de enseñanza de los permisos de conducir.



✔️Las nuevas fichas continen aspectos ya contemplados (señalización, maniobras, etc.) y otros más novedosos (conducción eficiente, #ADAS, convivencia en la vía, etc.).



👉https://t.co/GunbSnmkMQ pic.twitter.com/WnLHyeCJkh — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 11, 2023

Les noves fitxes de seguiment ja estan disponibles a la pàgina web de la DGT i de moment, encara conviuen amb les antigues fins que s'implanti de forma definitiva.

Aquestes guies, a part de contenir la informació tradicional inclouen com a novetat continguts vinculats a “la nova mobilitat, com pot ser la conducció eficient, la conducció de vehicles amb energies alternatives, els sistemes d'ajuda a la conducció o la convivència a les vies amb nous mitjans de transport vulnerables", segons explica la Direcció General de Trànsit.