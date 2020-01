Seat llança el nou Seat León amb una inversió de més de 1.100 milions d'euros

La companyia automobilística Seat ha invertit més de 1.100 milions d'euros en el nou model del Seat León, presentat aquest dimarts a les instal·lacions de Martorell. Aquesta gama va ser la més venuda a Espanya el 2019 per cinquè any consecutiu, amb 35.847 vehicles. A escala global, la companyia ha venut 2,2 milions d'unitats durant les tres generacions anteriors. "El Seat León és el nostre model més venut i volem continuar amb la seva gran trajectòria", ha assegurat el president en funcions i vicepresident de Finances i IT de Seat, Carsten Isensee. En termes generals, la companyia ha anticipat un 2020 marcat per la moderació del mercat europeu i la legislació per reduir les emissions.

"L'any passat no vam veure un creixement en els motors del mercat europeu, i aquesta tendència seguirà", ha afirmat el vicepresident executiu comercial de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths. En segon lloc, el directiu s'ha referit a les necessitats de complir amb les emissions com un "repte per a la indústria" i ha parlat de la "incertesa" dels compradors davant aquesta situació.

"Hi haurà canvis, però estem molt ben preparats, amb sis cotxes elèctrics", ha assegurat Griffiths. Preguntat sobre si seria el nou conseller delegat de la companyia, el directiu ha tirat pilotes fora. "Jo segueixo sent vicepresident executiu comercial i conseller delegat de Cupra", ha assegurat. Griffiths ha manifestat sentir-se "molt feliç" i estar "molt motivat" amb el projecte.