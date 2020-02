Suïssa cancel·la el Saló de l'Automòbil de Ginebra pel coronavirus

El govern suís ha obligat a cancel·lar el Saló de l'Automòbil de Ginebra, que havia de celebrar-se entre el 5 i el 15 de març, arran de l'amenaça del coronavirus. La decisió arriba després d'un consell federal extraordinari en què Suïssa ha decretat la prohibició de tots els esdeveniments a gran escala que impliquin la participació de més de 1.000 persones. El Saló de l'Automòbil de Ginebra és un dels més grans del món del sector de l'automoció, i anualment rep més de 650.000 persones. La prohibició de grans actes decretada per Suïssa, amb efecte immediat, s'aplicarà fins el 15 de març. En un comunicat, el govern suís admet "l'impacte significatiu" que tindrà la decisió però afirma que pretén oferir "protecció" a la ciutadania.

El Saló de l'Automòbil de Ginebra és un dels més importants del món, i la seva cancel·lació arriba poques setmanes després de l'anunci de la GSMA de cancel·lar el Mobile World Congress.

Empreses com Seat tenien previst presentar a Ginebra les novetats que no van poder mostrar al Mobile, com l'e-scotter. A més, la companyia automobilística tenia previst mostrar a Ginebra el Cupra Formentor, el nou León i el Cupra León.

Per la seva banda, el govern alemany recomana suspendre grans esdeveniments pel coronavirus, malgrat que la decisió final la prenen els ens locals o regionals. El pròxim gran congrés que s'espera al país és la Fira Internacional de Turisme de Berlín. Els organitzadors estan analitzant "com actuar" ara amb les autoritats estatals i regionals.