El nou Seat León ha estat el gua-nyador de la votació del mes de maig de la vigent edició dels Premis Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibérica. El model compacte de la marca espanyola ha obtingut aquest primer triomf parcial que l'habilita per formar part de la llista de models favorits pels votants, gràcies al triomf aconseguit davant d'altres no menys importants novetats com són els BMW Sèrie 2 Gran Cupè i el Fiat 500 equipat amb un motor 100% elèctric.



La victòria aconseguida pel León torna a posicionar Seat en un lloc ben destacat de cara a revalidar un títol que va aconseguir l'any passat amb el Tarraco, i que també va aconseguir en edicions anteriors amb els Ibiza i Ateca.



Així doncs, l'última incorporació al catàleg de fabricant establert a Martorell ha estat el protagonista en la cinquena votació mensual del Cotxe de l'Any dels Lectors, per unir-se als altres guanyadors parcials registrats des del mes de gener: Peugeot 2008; Mercedes-Benz GLB; Land Rover Defender i Volkswagen Golf.



Sens dubte, una destacada nòmina d'aspirants que ja han adquirit una posició de preferència amb els seus respectius triomfs mensuals de cara a obtenir una de les sis places que donen accés a la definitiva votació final, que tindrà lloc durant els mesos de novembre i desembre i de la qual en sortirà el dinovè Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibérica.

PAS DE L'EQUADOR



Amb l'inici de la votació de juny, aquesta primera fase de seleccions mensuals arriba al seu «pas de l'equador». Una sisena oportunitat perquè els participants registrats a la pàgina web www.mejorcoche.epi.es puguin decidir amb els seus vots quin és el seu cotxe favorit entre les tres propostes que es presenten aquest mes. I en aquesta ocasió els nous Ford Kuga, Kia Sorento i Volkswagen ID.3 en són els protagonistes. Tres models que es presenten com a claus per a cadascuna d'aquestes tres marques de cara a afrontar el que queda d'un exercici marcat per la crisi sanitària de la covid-19. D'una banda, Ford consolida la política de renovació de la seva gamma SUV amb el llançament del Kuga.



Un tot terreny de mida mitjana que s'uneix al Ford Puma (a la venda des de final del 2019) i al Ford Explorer, que arribarà en breu als concessionaris.



En la mateixa línia SUV es presenta l'última novetat de Kia, el Sorento. La quarta generació de la estrella de la gamma off-road coreana s'ha renovat totalment tant estèticament com per equipament tecnològic, de seguretat i d'infoentreteniment, així com amb una nova generació de motors que inclou variants híbrides i híbrides endollables.



El Volkswagen ID.3 tanca la llista d'aspirants al juny. El constructor alemany presenta el primer model del seu programa ID, amb una proposta 100% elèctrica de mida compacta. La gamma ofereix fins a cinc versions amb cinc nivells de potència (126 cv, 145 cv, 150 cv, 160 cv i 204 cv), i 3 bateries que proporcionen una autonomia d'entre 330 i 550 km.