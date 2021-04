Aquests són els nous límits de velocitat a la ciutat establerts per la DGT

Els 8.130 ajuntaments espanyols iniciaran l'11 de maig una revolució que canviarà a mitjà termini la fisonomia de les seves ciutats amb l'entrada en vigor del límit general de 30 km/h als carrers d'un sol carril per sentit, una modificació que "humanitzarà" les urbs com a espais per a persones i no per als cotxes.

D'això estan convençuts tant la Direcció General de Trànsit (DGT) com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que aquest dimarts han presentat una guia perquè les entitats locals tinguin clar la normativa amb l'exposició gràfica d'una trentena de casuístiques que es poden trobar en les seves poblacions.

La norma que l'11 de maig entrarà en vigor es refereix a la modificació del Reglament General de la Circulació, aprovada just sis mesos abans d'aquesta pròxima data mitjançant un reial decret, per la qual es canvien els límits de velocitat en vies urbanes i travessies.

A Valladolid, aquesta setmana s'aprova el nou reglament municipal de trànsit amb el qual entre el 70 o 80 per cent dels 1.845 carrers de la ciutat reduiran la velocitat de 50 a 30 quilòmetres per hora.

El director general de Trànsit, Pere Navarro, ha recordat que aquests límits a les ciutats queden, per norma general, de la següent forma: 50 quilòmetres per hora en vies de dos o més carrils; 30 quilòmetres per hora en les d'un únic carril per sentit de circulació, i 20 quilòmetres per hora en les quals disposin de plataforma única de calçada.

Un "salt", ha dit Navarro, que havien demanat ajuntaments com els de Bilbao, Madrid, València, Màlaga o Saragossa, i que es reforça en diversos estudis que conclouen que la baixada del límit de velocitat en aquesta mena de carrers redueix al 10 per cent la mortalitat en cas d'atropellament d'un vianant.

"La gran mesura per a calmar el trànsit a la ciutat poden ser els 30 km/h", ha vaticinat Navarro, per a qui la iniciativa "no és aïllada", sinó que forma part d'un canvi de model en el qual les ciutats seran "més humanes i sostenibles" i en les quals es garantirà que les urbs no són llocs perquè circulin els cotxes sinó per a què només entrin i surtin.

A més d'assumir aquest canvi els ciutadans, inclosos els conductors, el director de la DGT aposta per "explicar, informar, conscienciar i convèncer", perquè l'objectiu no és sancionar al conductor que depassi aquests límits sinó fer entendre el benefici per tots els ciutadans de la nova mesura.



Bilbao, un exemple

Bilbao és ja un exemple de carrers a 30 km/h després de convertir-se en la primera ciutat del món de més de 300.000 habitants a disminuir la velocitat.

El seu tinent d'alcalde, Alfonso Gil, també president de la Comissió de Transports, Mobilitat Sostenible i Seguretat Viària de la FEMP, s'ha mostrat convençut del canvi de la mobilitat en els municipis i que els 30 km/h és una "aposta segura que ha vingut per a quedar-se".

"La ciutat és de tots o no serà", ha dit Gil, qui ha comparat els anys 80, en els quals el protagonista del model de ciutat eren els vehicles, i el temps en el qual vivim, quan el paradigma central és la persona i la convivència entre els actors.

Gil ha apuntat a més que en 2050 el 70 per cent de la població viurà en ciutats i que aquestes tindran cada vegada més població major que no agafarà el cotxe.

Amb l'opinió de Navarro i Gil coincideix també el secretari general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, per a qui el repte de reduir els límits de velocitat en els municipis és "el millor instrument de seguretat viària en l'àmbit urbà".

La guia que la FEMP farà arribar a tots els ajuntaments pretén aclarir dubtes amb fotografies de casos reals perquè els consistoris tinguin clar l'11 de maig quin límit de velocitat tindran els seus carrers.

Així, per exemple en carrers de dos carrils per sentit, però en les quals una està reservada per a la circulació d'autobusos, la norma fixa és que el límit de tots dos sigui de 30 km/h; mentre que, si un és un ciclocarril, el límit per als vehicles serà de 50 km/h; i si es tracta de dos carrils, un "reservat per a ciclistes", el límit serà en tots dos de 30 km/h.

En el cas de les travessies -carrers que travessen municipis-, el reglament ha fixat el límit en 50km/h.