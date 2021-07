Jeep està immersa en el seu procés d’electrificació. Va començar amb el Renegade i el Compass, i en el futur s’aventurarà amb el Grand Cherokee. Ara toca al seu vehicle més reconeixible, a la seva icona: el Wrangler. El tot terreny de la marca americana del grup Stellantis s’estrena en el món endollable amb la seva versió 4xe, disponible per als seus acabats Sahara, Rubicon i 80th Anniversary.

Jeep ha insistit molt en el fet d’haver volgut conservar l’essència del model, de manera que els canvis estètics són mínims. El resultat és una variant més potent que qualsevol dels seus equivalents de combustió i molt més eficient.

El Jeep Wrangler 4xe es propulsa combinant un motor de gasolina 2.0 turboalimentat de 272 CV de potència associat a una caixa de canvis automàtica de vuit relacions signada per ZF amb dos motors elèctrics, un per a l’arrencada, per generar energia i per donar suport a la resta de propulsors; i un altre de 145 CV i 245 Nm de parell màxim que treballa en els modes de conducció híbrid i 100% elèctric. Junts sumen 380 CV de potència i 637 Nm de parell màxim, de manera que es converteix, instantàniament, en el Wrangler més potent disponible al mercat. Una bateria de 17,4 kWh garanteix energia per circular, segons les dades de la marca, més de 53 quilòmetres en mode 100% elèctric en un entorn urbà i al voltant de 45 quilòmetres en altres tipus de carreteres, de manera que gaudeix de l’etiqueta zero emissions de la DGT. Per a la càrrega Jeep ha apostat per limitar-la a potències baixes de 7,4 kW o menys, de manera que triga dues hores i mitja en arribar al 100%. El consum en mode híbrid, segons declara Jeep, és de 3,5 litres cada 100 quilòmetres, 4,1 litres en cas del Rubicon.

El Wrangler 4xe està disponible des de 68.900 euros en el seu acabat Sahara, des de 70.800 euros per al Rubicon i des de 72.300 euros per al 80th Anniversary.