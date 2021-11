Distinció ELÈCTRICA

La presentació del Mercedes-Benz EQS estava marcada en vermell al calendari. I és que teníem moltes ganes de saber si el cotxe seria capaç de posicionar-se com el referent elèctric d’una marca com Mercedes-Benz. I després d’una breu presa de contacte podem avançar que sí, va complir les nostres expectatives.

Disposàvem de les dues versions que es comercialitzen al nostre país: EQS 450+ (117.125 euros) i EQS 580 4MATIC (146.625 euros). El primer té un únic motor elèctric a l’eix posterior que genera 333 CV i 568 Nm de parell motor. L’EQS 580 4MATIC equipa un motor a cada (aconseguint la tracció total) i de forma combinada lliuren 523 CV i 855 Nm. Tots dos tenen una velocitat màxima de 210 km/h, mentre que l’acceleració de 0 a 100 km/h és de 6,2 segons en el primer i de tan sols 4,3 segons en el segon.

La bateria de 107,8 kWh amb actualització OTA és igual per a tots dos, amb la qual cosa el 450+ pot recórrer entre 631 i 741 quilòmetres (681–824 si circulem només per ciutat), mentre que l’autonomia del 580 4MATIC oscil·la entre els 580 i 668 quilòmetres (618 i 722 per ciutat). També varien les xifres de consum; entre 16,7 i 19,8 kWh/100 km en el cas de l’EQS 450+ i entre 18,5 i 21,4 kWh/100 km per a l’EQS 580 4MATIC.

Des de finals d’aquest mateix any ja es podran fer comandes de la versió més prestacional de la gamma EQS, l’AMG 53 4MATIC, si bé no arribaran les primeres unitats fins a finals de la primavera del 2022, quan també arribi al mercat l’EQE. L’AMG elèctric oferirà 639 CV i tindrà una autonomia aproximada de 590 km, per bé que encara no se n’ha revelat el preu.

Independentment de la versió l’EQS equipa un sistema de 400 volts amb una potència de càrrega de fins a 200 kW en corrent continu, que permet recuperar del 0 al 80% de l’energia en només 30 minuts. En corrent altern pot funcionar fins a 22 kW, amb un temps de càrrega d’unes 5 hores.

Per a la primera prova amb la berlina elèctrica vam escollir la versió 580 4MATIC. El disseny combina la robustesa que li atorga la seva gran carrosseria i el paquet AMG Line que ve de sèrie amb una silueta extremadament fluida. Aquest model és el cotxe més aerodinàmic del mercat, amb un Cx de només 0,20.

Al seu interior es pot percebre com serà el futur de l’automòbil. No només per l’espai, el minimalisme o els llums LED, sinó principalment per la nova MBUX Hyperscreen, una pantalla que ocupa tot el quadre de comandaments. Realment es tracta d’una combinació de tres pantalles protegides per un vidre. Els monitors són de 12,3, 17,7 i novament 12,3 polzades. Els seients són comodíssims i en tancar la porta sentim l’habitacle es converteix en un espai estanc i silenciós.

Un cop en marxa, si a ritmes lents ja ens va impressionar en sortir carretera oberta senzillament ens va enamorar. La sensació d’anar surant o fins i tot volant que es percep a la a ciutat es transforma en estabilitat en rodar a altes velocitats. Però manté un aspecte que continua sent electritzant: l’acceleració. I és que per experimentar quelcom com els 855 Nm de parell motor de lliurament immediat de l’EQS 580 4MATIC hem de cercar entre els models de combustió més radicals de la marca alemanya.