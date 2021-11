El preferit pels LECTORS

El sector de l’automòbil és, sens dubte, un dels pilars bàsics del teixit productiu industrial espanyol i, per tant, una peça clau per a l’economia a tots nivells. Una rellevància que es complementa amb el factor emocional que sempre ha anat associat al cotxe, convertint-lo en alguna cosa més que una simple eina de mobilitat que ens porta del punt A al punt B.

Amb l’objectiu de reconèixer el protagonisme i la importància de tot allò relacionat amb el món de l’automòbil naixien l’any 2002 els Premis Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica. Una iniciativa amb què aquest grup editorial revolucionaria el concepte d’aquest tipus de reconeixements, situant l’usuari com a factor clau en la decisió final del vehicle guanyador. Fins aleshores mai s’havia apostat per una iniciativa com aquella, i avui en dia es pot assegurar que la decisió va ser més que encertada.

Tot un referent

Després de vint anys es pot afirmar amb rotunditat que els Premis Cotxe de l’Any dels Lectors han esdevingut un punt de referència tant a la indústria de l’automòbil com al panorama editorial.

I ho és principalment pel fet d’involucrar al lector de manera directa en l’elecció del model vencedor, fet que ha estat vital en la trajectòria d’aquests consolidats i cobejats guardons.

Una fórmula on també han tingut, i segueixen tenint, el seu protagonisme els diferents periodistes del món del motor de les diferents capçaleres de Prensa Ibérica, tant amb la completa informació elaborada al llarg de tot l’any com en l’elecció dels sis vehicles finalistes d’entre tots els aspirants, sempre tenint com a referència els elegits com a models favorits pels lectors.

Un reflex del sector del motor

El procés de votacions està centralitzat a través de la pàgina web mejorcoche.epi.es que, juntament amb el portal especialitzat neomotor.com, s’encarrega d’informar els milions d’usuaris d’aquest grup editorial de tot allò que es mou al voltant del món l’automoció. I dels vots emesos pels lectors n’han sortit escollits fins ara un total de 19 guanyadors del Cotxe de l’Any dels Lectors.

A aquest quadre d’honor s’unirà ben aviat un dels finalistes de l’actual edició, de la qual en formen part tant destacats models de tots els segments com diverses marques amb posicionaments de mercat diferenciats. Tot plegat exemplifica de manera clara com ha canviat l’automòbil durant les dues darreres dècades.

Un procés de frenètica evolució que també ha afectat aquests guardons, que si bé van començar basant-se únicament en la informació que oferien els diaris i articulava la participació mitjançant un sistema de paperetes que s’enviaven per correu, mica en mica va anar adaptant-se a les noves exigències digitals del món de la informació.

Ara només queda esperar poc més d’un parell de setmanes per conèixer quin serà el 20è Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica, d’un total de sis candidatures que mostren les darreres tendències en matèria de disseny, tecnologia, connectivitat i eficiència del mercat de l’automòbil.