Experiència ELECTRITZANT

Si hi ha alguna una cosa que un amant del motor busca en un vehicle són les sensacions. Sovint arriben a través de la puresa dels clàssics, de la potència de cotxes esportius, del vent i el so d’un descapotable o simplement d’un no sé què que és capaç de dibuixar-te un somriure a la cara mentre condueixes. I això és exactament el que transmet el Cupra Born, un cotxe urbà, elèctric, versàtil i no gaire potent… però extremadament divertit de conduir.

Així ho vam comprovar durant la Cupra Snow Experience, unes jornades en què la marca espanyola ens va portar fins a Rovaniemi, capital de Lapònia a Finlàndia, per pilotar aquest cotxe juntament amb l’extrem Formentor VZ5 de 390 CV per camins nevats i circuits completament congelats. És cert que en aquest context és difícil no divertir-se, però podem assegurar que després d’haver provat el Born en profunditat i haver-li extret les màximes prestacions, l’elèctric va estar molt més que a l’alçada de la situació.

Prestacions elèctriques

Concretament el model que vam provar va ser el Born més potent de la gamma, que disposa d’un motor 204 CV alimentat per una bateria de 58 kW/h. A més, la nostra unitat estava optimitzada amb el paquet e-boost, que puntualment amplia la potència fins als 231 CV. L’excepcional posada a punt del xassís que realitza Cupra a tots els seus cotxes no és una excepció en aquest model, que mostra uns tactes de direcció, acceleració i frenada que no tenen res a envejar res als cotxes de similars característiques amb motors de combustió i sistemes de frenada clàssics.

El més complicat a l’hora de crear un elèctric és que tingui bons tactes i un comportament que no es vegi penalitzat pel pes de les bateries. Cal pensar que la frenada, per exemple, té dues etapes, ja que la mossegada de les pinces va precedida per la regeneració que recarrega les bateries. I és molt complicat aconseguir que entre les dues etapes no hi hagi talls per tal d’aconseguir una transició inapreciable. A més, habitualment els elèctrics tenen un tacte tou i esponjós al pedal de fre. Afortunadament això és exactament el contrari del que mostra el Born, com vam poder comprovar en un complex exercici de frenada.

Eficàcia dinàmica

És en experiències com aquesta que ens adonem realment de la qualitat de fabricació d’aquest cotxe. Per frenar-lo en aquestes circumstàncies calia un bon equip de frens, i malgrat equipar tambor a les rodes posteriors el conjunt atura efectivament el cotxe. Tot plegat es suma als sistemes d’ajuda a la conducció i seguretat de què disposa per fer-lo encara més segur. És impossible tenir una millor base de proves que la Cupra Snow Experience per comprovar la bona feina de la marca de Martorell, que ha aconseguit que un vehicle urbà, elèctric i versàtil com el Born sigui un cotxe divertit de conduir. I ho ha aconseguit de la millor manera que sap: posant a punt el xassís d’una manera excepcional.

El Born comparteix moltíssims components amb el Volkswagen ID.3, però realment se sent més esportiu i dinàmic que el seu cosí germà gràcies a canvis notables, com ara una direcció progressiva que eleva la seva precisió, una suspensió rebaixada 15 mm a l’eix davanter i 10 mm al posterior, el control dinàmic de xassís (DCC) i la possibilitat de posar l’ESC en mode Sport o desconnectar-lo del tot.

Sabem que aquesta experiència no és el millor dels escenaris per mesurar l’eficiència del Born, però cal tenim present que vam fer una llarga ruta per carretera i que vam estar sotmetent els cotxes a acceleracions constants als tests en circuit, aconseguint que totes les unitats finalitzessin amb un nivell de càrrega d’entre un 10% i un 20%. Un resultat més que positiu si tenim en compte que vam estar rodant a temperatures sota zero i que el fred extrem és un dels pitjors enemics de les bateries. És a dir, que el Born és un vehicle amb gran autonomia, versàtil per al dia a dia, i senzill de conduir, però amb aquell ADN Cupra que el converteix en un cotxe divertit i recomanable per als amants de l’esportivitat.