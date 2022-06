A vegades perquè has comprat moltes coses, altres per mandra d'obrir el maleter, el cert és que alguns conductors opten per deixar la compra als seients posteriors i això, alerta la Direcció General de Trànsit (DGT), els pots sortir car. Concretament, uns 200 euros de multa.

Segons el codi de circulació, està prohibit transportar paquets solts dins del vehicle. A l'habitacle, tot ha d'anar lligat i immobilitzat, "de manera que no puguin moure's, caure totalment o parcialment o desplaçar-se perillosament", tal com reflexa l'article 14 del Reglament General de Circulació (RGC) i incomplir aquesta norma se sanciona amb els 200 euros esmentats. La principal raó és que si portem bosses de la compra lliures o altres paquets, amb una frenada brusca o amb una topada, tot pot sortir disparat i posar en risc els ocupants del vehicle i empitjorar la situació. Això també cal tenir-ho en compte a l'hora de situar coses a la safata posterior del vehicle, on a vegades sense pensar-ho s'hi deien objectes que podrien sortir disparats endavant. Circulant a 50 quilòmetres per hora, en cas de frenada, els objectes segueixen desplaçant-se endavant i la força de l'impacte contra nosaltres seria 40 vegades més del seu pes. Més multes També et poden multar si un paquet dificulta la visió (200 euros més), perquè una càrrega ens faci excedir del pes màxim autoritzar (entre 301 i 4.000 euros) o perquè perdem un paquet a la carretera perquè està mal lligat (uns 500 euros).