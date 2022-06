Un familiar a CONTRACORRENT

El segment dels monovolums s’està quedant orfe de models. Moltes marques han preferit apostar pels SUV abans de mantenir als seus catàlegs els vehicles de tall familiar que tant èxit van aconseguir anteriorment. L’espai, aquest bé que les famílies valoren com mai, està fent que de vegades els SUV no ofereixin el que realment es necessitaria. És per això que fabricants com Hyundai veuen en aquesta incipient necessitat una bona oportunitat.

Així, la marca coreana ha introduït a Espanya l’Staria, un monovolum dels de tota la vida. Es tracta d’un vehicle gran, gairebé un furgó amb una longitud de 5,23 metres i que arriba al mercat obviant l’aposta de l’electrificació. Sí, no ens hem equivocat. El nou Staria ni és híbrid ni elèctric, és un dièsel com la copa d’un pi. Perquè per més que se’n parli, fins al final dels motors de combustió encara queda un temps i Hyundai vol ser-hi present fins a l’últim moment amb vehicles sostenibles, eficients i, sí, per què no, dièsel.

Aquest monovolum, que gairebé no té rivals al mercat pel que fa a espai i habitabilitat, ofereix una capacitat de maleter d’entre 117 litres amb totes les files de seients desplegades i 1.303 amb 5 places. Tot això gràcies a una bona plataforma que li permet disposar d’una distància entre eixos de 3,27 m. És així com aconsegueix aquest espai per poder oferir entre 7 i 9 places, totes molt àmplies i amb seients individuals que garanteixen un bon confort en viatges de llarg recorregut.

Digitalització total

L’interior del nou Hyundai Staria disposa d’una pantalla digital tàctil a la consola central de 10,25’’, la mateixa mida que la de la pantalla de la instrumentació. Ofereix un complet sistema d´àudio i vídeo amb totes les funcions d´infoentreteniment, connectivitat amb Apple Car Play i Android Auto, càrrega sense fils per al mòbil i un sistema de so signat per Bose amb 12 altaveus, a més de la possibilitat de connectar diversos dispositius via Bluetooth. Un altre element d’alt nivell en connectivitat el trobem en les funcions connectades BlueLink i Live Services, que ens permeten adaptar el nostre recorregut a les necessitats de cada moment.

A més, la nova funció d’integració del calendari permet que els conductors del vehicle sincronitzin el calendari de Google o Apple amb el sistema multimèdia del cotxe i així navegar directament als llocs de les reunions, disposar de rutes connectades, serveis d’aparcament en temps real, reconeixement de veu i fins i tot la possibilitat d’enviar punts d’interès al vehicle.

El preu adequat

Però que Hyundai aposti per segment dels monovolums no vol dir que ho faci amb uns preus especialment econòmics, ja que la versió d’accés a la gamma (d’un total de tres) té un preu de 52.990 euros i des de la marca anuncien que vol competir amb la Classe V de Mercedes-Benz.

En aquest punt l’aposta és clara, ja que el nou Staria no és un monovolum qualsevol. L’aportació tecnològica pel que fa al seu equipament és molt elevada. La versió Maxx de tracció davantera és la més bàsica amb els citats 52.990 euros, seguida per l’Staria Tecno de 54.990 euros i pel model 4×4 Style, que té un preu de 62.990 euros. Cal destacar que l’Staria és l’únic model que ofereix tracció 4×4 en el segment dels monovolums.

El motor és un 2.2 CRDi de contrastada reputació (és el mateix que equipa el Santa Fe) amb 177 CV de potència. No està electrificat, però tenint en compte l’objectiu d’aquest model es tracta d’una opció molt lògica. Permet oferir una versió amb tracció davantera o bé amb tracció total. A més, disposa de tres modes de conducció: ECO, Normal i Sport, i la caixa és automàtica de vuit velocitats.