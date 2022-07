Atots ens agrada viatjar, i encara més si ho fem en família. Per això ens vam proposar fer un viatge per descobrir aquesta Espanya que passa desapercebuda però que, en el fons, és un tresor per descobrir.

Vam seleccionar com a destinació Ezcaray i per realitzar el viatge vam optar per un vehicle híbrid endollable que combina els dos mons que en aquests moments estan més de moda: l’elèctric i el de la combustió. El Peugeot 3008 híbrid endollable és un dels models més venuts, de manera que la nostra elecció era evident.

Amb tot carregat, vam sortir de Madrid en direcció a la nostra primera parada, el restaurant hotel Landa a Burgos. En el moment de la sortida la bateria estava al màxim, amb autonomia de 59 quilòmetres. En aquell moment vam començar a circular per l’A1 en mode totalment elèctric. Com que era un viatge relaxat vam triar el mode de conducció ECO, que ens ajudaria a reduir encara més el consum.

Un cop vam passar les obres de la sortida de Madrid vam optar per utilitzar una de les funcions del vehicle que ens permet estalviar la bateria per quan arribéssim a Ezcaray, i així continuar allà l’experiència elèctrica. Es quedaven una mica més de 200 quilòmetres, i el cert és que el viatge va ser plaent, còmode, i ens va permetre aprofitar totes les funcionalitats del vehicle. Poc més de dues hores després vam arribar al conegut restaurant hotel Landa. Va ser una llàstima no poder quedar-nos a menjar, ja que els ous amb botifarra o el xai amb amanida d’enciam i ceba són alguns dels plats que fan perdre la consciència.

Vam haver de conformar-nos amb un cafè, però mitja hora després ja érem de nou a la carretera amb destinació al restaurant, on sí que pararíem a dinar. Es tracta del restaurant Echaurren, a Ezcaray. Poc més de 75 quilòmetres que van tornar a ser una delícia al volant del Peugeot 3008 híbrid endollable. Echaurren és un lloc molt especial, que ofereix un hotel que combina el luxe rural i un entorn de bellesa incomparable. A més, té dues estrelles Michelin.

Amb l’estómac ple vam visitar l’Ezcaray més desconegut. L’església de Santa Maria La Major ens va permetre descobrir aquesta part de la història que ocupa un lloc especial a les esglésies i que es converteix en visita obligada. Cal aprofita r l’oportunitat de tenir l’ajuda de l’únic guia del poble, que val molt la pena especialment si després, com vam fer nosaltres, es visita la fàbrica de Mantas Ezcaray, on la tradició i la bona feina els permet treballar per a marques de primer nivell mundial.

El temps ens queia al damunt i vam sortir de nou a la carretera amb el nostre Peugeot 3008 PHEV amb destinació a Las Briñas, a uns 40 quilòmetres d’Ezcaray i on es trobava el nostre allotjament, l’hotel Palacio Tondón. Un lloc on la paraula encant cobra tota la seva dimensió i on el temps sembla aturar-se a la vora del riu Ebre.

L’endemà, després de recuperar forces, vam iniciar el retorn a Madrid, amb un Peugeot 3008 híbrid endollable que va respondre a la perfecció a tot el que n’esperàvem.