Un Bulli SIMPÀTIC

El Volkswagen ID. Buzz és un d’aquells models que es van formant a poc a poc, i et concedeix l’oportunitat de veure com es desenvolupen fins a convertir-se en una realitat. Ha arribat el dia i ja ens podem apropar a un concessionari de la marca alemanya per veure en persona el nou ID. Buzz. El seu preu de partida és de 61.480 euros per a la versió Pro (sense ajuts ni descomptes) i de 56.140 euros per a la Cargo. Ningú no va dir que el futur electrificat de l’icònic Bulli seria accessible. Això sí, durant la nostra primera presa de contacte a Copenhaguen hem pogut constatar que es tracta d’un model que atreu mirades i somriures al seu pas.

El furgó elèctric de Volkswagen arribarà a Espanya en les dues versions esmentades. La Cargo és una carrosseria més aviat enfocada al transport de mercaderies, amb absència de finestres laterals i una caixa amb capacitat per a 3.900 litres. A l’ID. Buzz Cargo hi caben dos europalets i és capaç de carregar fins a 650 quilograms. La principal diferència, a més de l’espai de treball, és la distribució dels seients davanters i el panell fix de separació amb el maleter. El propietari podrà decidir si manté els dos seients individuals o hi afegeix una banqueta doble per oferir tres espais de circulació. L’ID. Buzz Pro, en canvi, és la versió per a cinc passatgers. Mesura 4,71 metres de longitud, amb una altura d’entre 1,92 i 1,95 metres i una amplada d’1,98. La distància entre eixos és de 2,98 metres. A més de disposar d’un ampli habitacle (on trobem una banqueta de tres places que es poden desplaçar fins a 15 centímetres), aquesta batalla concedeix 1.121 litres de capacitat de maleter (fins a tocar els respatllers) i un total de 2.205 litres si abatem la fila del darrere. Com qualsevol ID Si algun tret característic té la plataforma MEB del grup Volkswagen és el seu reconeixible tren de propulsió, format per un bloc elèctric d’una única marxa i 150 kW de potència en aquest cas (204 CV). La tracció posterior és una tornada a l’essència de les primeres T1 i T2, però amb zero emissions. Les seves prestacions no són gens exagerades, amb un 0 a 100 km/h en 10,2 segons i una velocitat punta de 145 km/h. Durant aquesta primera presa de contacte vam poder corroborar la seva semblança amb altres models de la família ID, com ara els ID.3 o ID.4. El comportament del motor és idèntic malgrat la seva massa superior, concedint una conducció relaxada, silenciosa i molt còmoda en vies ràpides. El seu consum va ser una mica superior a l’establert en el cicle WLTP. La versió Pro homologa una despesa d’entre 20,5 i 21,7 kWh/100 km i la Cargo registra entre 20,4 i 22,2 kWh/100 km. La bateria, però, ha tingut algunes modificacions per estalviar espai i assolir còmodament els 82 kWh bruts (77 kWh de capacitat neta). El que és realment interessant d’aquesta evolució és la possibilitat de carregar la bateria amb una potència de fins a 170 kW, fet que redueix el temps d’espera per passar del 5 al 80% a 30 minuts. A més, incorpora el sistema Plug & Charge, que reconeix el vehicle en endollar el carregador i evita haver de procedir al molest pagament mitjançant les apps d’empreses com Ionity, Aral, BP, Enel, EON, Iberdrola i Eviny. La diferència més evident respecte dels seus cosins és la posició de conducció, força més elevada. Davant del conductor trobem una instrumentació de 5,3 polzades solidària amb el túnel de direcció, mentre que el sistema central es gestiona a través d’una pantalla tàctil de 10 polzades compatible amb smartphones per a la Pro i que pot ser de 12 polzades opcionalment. Aquesta elecció inclou el navegador amb detecció de punts de càrrega i informació sobre ells, fet que ens va ajudar a entendre l’extensa infraestructura de la ciutat danesa i la seva predilecció pel cotxe elèctric.