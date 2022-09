El BMW X1 s’ha proclamat guanyador a la votació del mes d’agost dels premis Cotxe de l’Any dels Lectors. La nova generació d’aquest SUV de mida compacta de la marca alemanya (i ja en van tres) ha rebut el suport dels participants d’aquests guardons instaurats per Prensa Ibérica en una vuitena selecció mensual en què tenia com a rivals el Nissan Ariya i el Toyota bZ4X.

Una victòria, l’aconseguida pel BMW X1, que li permet fer-se un lloc al llistat de models favorits pels lectors, format per cadascun dels guanyadors de les votacions mensuals realitzades fins ara.

Juntament amb el model d’entrada a la gamma X de BMW hi trobem altres candidats molt interessants, com per exemple els Opel Astra, Renault Mégane E-Tech, Toyota Aygo X Cross, Alfa Romeo Tonale, Dacia Jogger, Lexus RZ i Volkswagen ID.5.

D’aquesta manera, el BMW X1 s’acosta una mica més a l’objectiu d’aconseguir un dels sis llocs que donen accés a la votació final dels premis Cotxe de l’Any dels Lectors, ja que els models preferits pels lectors tenen una posició de preferència en el procés de selecció dels candidats finals.

Renovació total

La tercera generació del BMW X1 arriba carregada de novetats. No només en l’apartat estètic, sinó també en el mecànic. L’oferta de motors disponibles per al model alemany està associada en la seva totalitat a canvis automàtics i en una cada cop més inicipient electrificació.

L’X1 està disponible amb motors de combustió dièsel (sDrive18d) i gasolina (sDrive18i), en espera de les primeres unitats híbrides endollables (xDrive30 e i xDrive 25e), que arribaran al novembre juntament amb l’estrella del portfoli: el BMW iX1 XDrive30 100% elèctric. Per la seva banda, els models microhíbrids arribaran a principis del 2023.