El carnet de conduir (classe B) es renova cada 10 anys fins que es compleixen els 65 anys, moment en què comença a caducar cada cinc anys –si es tracta de cotxes, motos i motocicletes– o de tres anys si són carnets de professionals d’autobusos i camions.

A més, si el conductor té més de 70 anys, està exempt de pagar les taxes de trànsit per a la renovació, únicament haurà de pagar el cost del reconeixement mèdic. Però hi ha més novetats importants que s’han establert a partir de la pandèmia del coronavirus, i és que tots o gairebé tots els tràmits de renovació del carnet es poden fer a través d’internet, no fa falta desplaçar-se fins a una seu de la DGT, com passava abans.

I entre aquests, hi figura el de la renovació del carnet.

Centre mèdic

La manera més fàcil i ràpida de fer-ho és a través del centre autoritzat per fer els reconeixements mèdics als conductors. Els tràmits són segurs i ells s’ocupen de tot, des de fer la fotografia reglamentària a enviar tota la documentació a Trànsit. El conductor només ha de passar el test psicotècnic obligatori en tots els casos i, al cap de 30-45 dies, rebrà el nou carnet a casa.

Hi ha centres mèdics que cobren per fer el tràmit, però la majoria inclou aquesta opció en la suma total que cobren per fer el reconeixement mèdic obligatori –que oscil·la a les grans ciutats i només cobren les taxes de trànsit que, actualment, són de 24,58 euros i és gratuït per als majors de 70 anys.

Alguns centres demanen també una fotografia de mida carnet, actualitzada i amb fons blanc. Però la gran majoria te la fan al moment, perquè queda digitalitzada.