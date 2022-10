Els mossos d'esquadra i els policies locals van interposar més de 420 denúncies diàries per l'ús del telèfon en la conducció durant la darrera campanya centra en les distraccions al volant, realitzada l'abril passat. En total es van interposar 3.178 sancions, de les quals 2.957 en ser per la manipulació o subjecció del mòbil. Cada any es posen a Catalunya més de 20.000 sancions per fer ús del mòbil o altres sistemes de comunicació mentre es condueix i les distraccions continuen sent la primera causa dels accidents amb víctimes. Per això, aquesta setmana es posa en marxa una campanya preventiva de control de les distraccions i també de compliment dels semàfors.

Les distraccions causades per l'ús del telèfon mòbil són les més esteses i incrementen considerablement el risc d'accidents de gravetat. La pèrdua de punts per aquest motiu ha pujat fins a sis punts. En la campanya, també funcionaran els sistemes d'intel·ligència artificial instal·lats a la B-23 i a la C-58 per detectar automàticament aquest tipus d'infracció. Aquest sistema va començar a funcionar aquest setembre i s'han interposat fins a 60 multes, segons RAC1.