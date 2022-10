Citroën llueix la seva gamma SUV amb el C3 i el C5 Aircross, vehicles que combinen a la perfecció el dia a dia amb la diversió i la connexió amb la natura. La marca francesa respon als temps actuals aportant confort, espai, modularitat, accessibilitat i possibilitats totterreny a uns cotxes que ja representen un 34% de les vendes de la marca a Espanya.

Per disseny, personalització i confort tots dos destil·len aire fresc, aventura i llibertat. El seu comportament al volant, atenent les diferents motoritzacions –quatre disponibles al C3 i 5cinc al C5-, és excel·lent, satisfent les expectatives tant a la carretera com a pistes de terra.

Pel seu disseny i estètica els Citroën C3 Aircross i C5 Aircross són dos prototips de SUV. Tots dos models ofereixen un lloc de conducció elevat (128 cm i 133 cm d’altura, respectivament). Les seves carrosseries estan situades a 17,5 cm del terra en el cas del primer (produït a Saragossa) a i 23 cm en el segon, amb rodes de 650 mm i 720 mm de diàmetre, respectivament.

5 modes de funcionament

Al volant, tots dos models poden equipar el sistema de lliscament intel·ligent Grip Control, que actua sobre les rodes motrius davanteres assegurant la millor adherència en qualsevol circumstància. Tot plegat garanteix poder viure una aventura confortable, sense patir per la tracció de les rodes.

El sistema Grip Control s’adapta a la perfecció a les circumstàncies més complicades gràcies als seus cinc modes de funcionament: Standard, Sorra, Fang, Neu i ESP off, que adapten la transferència del parell motor sobre el tren davanter i gestionen el sistema de frenada en funció del terreny.

Tant el C3 com el C5 Aircross destaquen per un concepte global de confort basat en elements com la suspensió d’Amortidors Progressius Hidràulics; l’aïllament acústic, l’ampli espai interior; la lluminositat; les funcions d’ajuda a la conducció o els materials, que fan que els desplaçaments es facin més curts i suportables.

Per millorar l’experiència, a l’interior del cotxe s’han muntat els seients Advanced Comfort. Es tracta d’unes butaques que, amb napa d’alta densitat i escuma 15 mm més espessa, ofereixen confort visual, dinàmic i postural. La lluminositat és un altre factor essència, amb una gran quantitat de llum natural gràcies a la seva superfície de vidre i al sostre panoràmic practicable.

L’espai ajuda a maximitzar la sensació de confort. Citroën ha aprofitat al màxim l’habitacle gràcies a una destacada modularitat i ha ofert també un dels maleters més amplis dels seus segments, amb 520 litres per al C3 i 720 litres per al C5. D’altra banda, estan dissenyats per adaptar-se a qualsevol situació, amb seients posteriors lliscants i abatibles en cinc posicions o amb una gran obertura per al transport d’objectes llargs.

Híbrid endollable ë-hybrid

Els Citroën C3 Aircross i C5 Aircross ofereixen una gamma de motors eficients que asseguren una conducció divertida. En benzina el C3 ofereix les mecàniques PureTech 110 amb caixa manual de 6 velocitats i PureTech 130 amb canvi automàtic EAT6, mentre que la tecnologia dièsel està representada pels propulsors BlueHDI 110 amb canvi manual i BlueHDI 120 EAT6 associat a transmissió automàtica.

Al C5 Aircross brilla amb llum pròpia l’alternativa híbrida endollable ë-Hybrid 225, que ja representa un 38% de les matriculacions. L’acompanyen els motors benzina PureTech 130 i dièsel BlueHDi 130.

Pel que fa als preus, el C3 Aircross està disponible des de 17.800 euros i el C5 Aircross arrenca la seva gamma en 25.595 euros. El C5 Aircross Plug-in Hybrid Feel pack té un preu de 40.870 euros.