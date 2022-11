2023 i 2025 seran dos anys importantíssim per a la circulació de vehicles dins de les grans ciutats: la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga els municipis de més de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) similars a les ja creades a grans ciutats com Barcelona o Madrid. Així, a partir de l'any vinent, els Ajuntaments hauran de delimitar l'àmbit que s'inclourà dins les ZBE i el 2025 s'haurà d'aplicar ja de forma efectiva. A partir d'aleshores hi haurà certs cotxes, furgonetes i camions que tindran l'accés restringit als centres de la majoria de ciutats. Quins són aquests vehicles? Quins requisits hauran de complir per poder-hi entrar?

Mira bé l'etiqueta que té el teu cotxe perquè 1 de cada 3 cotxes d'aquests municipis quedarà immòbil en tenir més de dues dècades o no complir els requisits de la DGT per portar el distintiu mediambiental. Etiqueta A Els vehicles més afectats són els d'etiqueta A, aquells que van ser matriculats abans de l'any 2001, ja que no podran circular per aquestes àrees assenyalades pels ajuntaments a partir del moment que es comenci a ampliar la ZBE. Etiqueta B Els d'etiqueta B (color groc) són turismes i furgonetes lleugeres propulsades per benzina i matriculats a partir del gener de l'any 2000 (o des del gener del 2006 en cas de vehicles dièsel). De moment, encara podran accedir a les ZBE, però no aparcar-hi. Etiqueta C Pel que fa als vehicles amb l'etiqueta C (color verd), són turismes propulsats per benzina i matriculats el 2006 (a partir del 2014 en el cas de turismes dièsel) i tots els transports de mercaderies matriculats des del 2014. El 2025 podran seguir circulant i aparcant a qualsevol ZBE. El calendari de les ZBE a Catalunya La implementació de la ZBE -que fins ara només existia a l'àrea metropolitana de Barcelona- serà gradual: al 2023 i 2024 s'establirà l'àmbit d'aplicació i al 2025 s'aplicarà de forma efectiva. Abans d’acabar el primer semestre de l’any 2023, els municipis de més de 50.000 habitants hauran de tancar el document on s'estableixin les condicions de la Zona de Baixes Emissions: és a dir, quins vehicles podran circular per la ciutat, en quins horaris i, si n'hi ha, quines recompenses es donaran als que desballestin cotxes contaminants. La resta de municipis, els que tenen entre 20.000 i 50.000 habitants, hauran de definir aquest plec abans que acabi el primer semestre de l’any 2024. La implementació definitiva començarà el 2025, preveient períodes d’adaptació abans de començar a multar els infractors.