La cantant i actriu Tina Turner ha mort aquest dimecres als 83 anys a casa seva, a Küsnacht, prop de Zuric (Suïssa), després d'una llarga malaltia, segons ha informat un portaveu de la família en un comunicat. "Amb ella, el món perd a una llegenda de la música i un model a seguir", assenyala l'escrit.

Coneguda com la Reina del Rock 'n' Roll, va ser una de les artistes discogràfiques més importants de tots els temps, coneguda per èxits com What's Love Got to Do with It i The Best.

Anna Mae Bullock (Nutbush, Tennesse, 26 de novembre de 1939) es va convertir en Tina Turner quan va formar duo amb Ike Turner, a qui va conèixer en 1956. Es van casar el 1960 i després d'anys de maltractaments, Tina el va abandonar el 1976.

Guanyadora de 12 premis Grammy i amb més de 200 milions de discos venuts, els majors èxits de la seva carrera van arribar en els anys 80, quan es va convertir en la gran estrella femenina del rock.

Va ser l'any 2000 quan va anunciar la seva retirada als 61 anys. Tanmateix, l'any 2004 tornava amb el recopilatori All the best, i el 2008 amb una gran gira pels seus 50 anys de trajectòria musical que va concloure el maig de 2009 a Sheffield.