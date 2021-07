L’actriu Scarlett Johansson es torna a posar en la pell de la Viuda negra en el film que arribarà aquesta setmana als cinemes i a la plataforma Disney+. El film, dirigit per Cate Shortland, és la primera pel·lícula de la Fase 4 de l’Univers Cinematogràfic de Marvel, que relata els esdeveniments que passen entre els films ‘Capitán América: Civil War’ i ‘Vengadores: Infinity War’. ‘Viuda negra’ comparteix cartellera amb ‘¡A todo tren! (Destino Asturias)’, de Santiago Segura, i el drama històric ‘La mujer del espía’ de Kiyoshi Kurosawa. Disney+ també estrena ‘Monstruos a la obra’, una derivada del segell ‘Monstruos S.A.

Arriba aquesta setmana als cinemes i a Disney+, ‘Viuda negra’ protagonitzada per Scarlett Johansson, un dels personatges que conformen el grup Vengadores. Cansada de fugir del seu passat, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) s’endinsa en el nucli familiar dels Romanoff, format per Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) i Alexei Shostakov (David Harbour). Amb ells, haurà de fer front a una conspiració vinculada assumptes del seu passat. Taskmaster, un dels seus pitjors enemics, obligarà la Viuda negra a enfrontar de nou la seva història com a espai a la KGB, molt abans de formar part de SHIELD i de convertir-se en Vengadora.

‘¡A todo tren! (Destino Asturias)’

Santiago Segura dirigeix i protagonitza la comèdia familiar ‘¡A todo tren! (Destino Asturias)’. Al film, un pare i un avi es converteixen en els encarregats d’un portar a un grup de nens a un campament d’estiu. No obstant això, i degut a una confusió, els adults es veuen obligar a recórrer mitja Espanya per trobar als petits abans que els seus pares s’adonin que els han perdut.

‘La mujer del espía’

S’estrena aquesta setmana el drama històric ‘La mujer del espía’ de Kiyoshi Kurosawa. El film se situa al Japó l’any 1940. Yusaku (Issey Takahashi) és el director d’una prestigiosa companyia comercial a Kobe (Japón), i està casat amb Satoko (Yu Aoi). Per motius de treballar ha de fer un viatge a Manxuria en plena Segona Guerra Mundial. En aquest periode, serà testimoni d’un terrible fet. Quan Yusakyu torna a Kobe a Satoko li assalten els dubtes sobre qui és el seu marit. Ella creu amb el seu marit, però un gir en els esdeveniments delatarà a Yusaku davant la policia.

‘Queridos camaradas’

Andrey Konchalovsky dirigeix el drama històric ‘Queridos camaradas’, cinta que va estar present a la shortlist dels Oscar per Rússia a la millor pel·lícula internacional, es va estrenar al Festival de Venècia i va formar part de la Secció oficial del Festival de Sevilla. A ‘Queridos camaradas’, quan el govern comunista va incrementar els preus dels aliments l’any 62, els treballadors rebels de la petita ciutat de Novocherkassk van fer vaga. La masacre que es va produir va ser vista per un activista del partit.

‘Miss Marx’

S’estrena ‘Missa Marx’, dirigida per Susanna Nicchiarelli. Eleanor 'Tussy' Marx, es la filla petita de Karl Marx. Va ser una de les primeres feministes que va seguir amb el llegat del seu pare i del seu company Engels. La pel·lícula arriba a la gran pantalla després del seu pas pel D’A.

Plataformes:

Filmin

Filmin estrena aquest divendres ‘Make Up’, l’òpera prima de la britànica Claire Oakley protagonitzada per Molly Windsor, un thriller psicològic que captura les tensions i terrors d’una adolescent dominada pels seus desitjos irracionals i inconscients, que manté una trobada a un resort de vacances amb la seva parella.

HBO

‘The White Lotus’

La nova sèrie d’HBO ‘The White Lotus’ retrata les vacances de clients d’un hotel durant una setmana mentre es relaxen i rejoveneixen en el paradís. Tot i això, cada dia que passa sorgeix una complexitat més fosca en la vida d’aquests viatgers i dels treballadors de l’hotel.

‘Depredadores. El podcast’

Aquesta sèrie documental de sis episodis dona vida a les entrevistes del premi Pulitzer Ronan Farrow amb denunciants, periodistes i investigadors de casos d’abusos sexuals i dels seus perpetradors (‘depredadors’), que entre altres han bastit el llibre súper-vendes ‘Depredadores: El complot para silenciar a las víctimas’.

Amazon prime

‘La familia’

Amazon estrena aquesta setmana la producció pròpia ‘La família’, un documental que reviu els anys de la millor generació espanyola de bàsquet (amb Pau Gasol, Juan Carlos Navarro i companyia), que va arribar a dues finals Olímpiques, guanyar dos campionats del món i dos europeus, entre altres.

Movistar+

‘Supernormal’ és la nova sèrie original de Movistar+. Aquesta coproducció amb Secuoya Studios creada i escrita per Olatz Arroyo i Marta Sánchez, i dirigida per Emilio Martínez-Lázaro (‘Ocho apellidos vascos’), està protagonitzada per la Patricia (Miren Ibarguren), una dona independent, treballadora i mare de família que s’enfronta com pot a les exigències de la vida adulta.

Disney+

‘Monstruos a la obra’

La nova sèrie original de Disney + ‘Monstruos a la obra’ és una derivada del segell ‘Monstruos S.A’, que torna a comptar en el doblatge dels personatges d’animació amb José Mota i Santiago Segura en els papers de Mike i Sulley.

Netflix

‘El hombre agua’

El jove Gunner comença una aventura per salvar la seva mare, greument malalta. Vol trobar l’Home Aigua, una figura mítica que s’amaga suposadament al bosc i que té el secret de la vida eterna. Amb l’ajuda de Jo, viatge pel bosc de Wild Horse, estrany i perillós. El seu pare es llença a la seva cerca quan descobreix el perill que corren.

‘La calle del terror’

A la plataforma arriba la segona part de la trilogia ‘La calle del terror’ (1978), que s’estrena sencera durant l’estiu. Amb l’arribada de les vacances d’estiu, les activitats al Campament Nightwing estan a punt de començar. Però les ànsies de matar s’apoderen d’un altre habitant de Shadyside i tot esdevé una truculenta lluita per la supervivència.