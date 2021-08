Aquesta setmana arriba als cinemes el film 'Annette', premiat amb la Palma d’Or a millor direcció en la 74a edició del Festival de Canes per a Leos Carax. Destaca també 'D’Artacan i els tres gosqueters', que s’estrena doblat al català i és una adaptació en format pel·lícula de la coneguda sèrie dels anys 80. En català també arriba 'Un mos exquisit'. A més, des d’aquest divendres es pot veure a la gran pantalla la comèdia d’acció 'Descarrilados', protagonitzada per Julián López, Arturo Valls i Ana Milán. A les plataformes entre les novetats hi ha 'The Show', que suposa el debut com a guionista de l’autor de còmics Alan Moore. El muntatge s'estrena a Filmin després de passar pel Festival de Sitges 2020.

Cinema

'Annette'

Després d’aconseguir la Palma d’Or a millor direcció en la 74a edició del Festival de Canes, arriba als cinemes ‘Annette’, un musical ambientat a Los Àngeles. El film narra la història de l’Henry, un comediant amb un gran sentit de l’humor, i l’Ann, una cantant de renom internacional. Davant de les càmeres formen una parella feliç i plena d’encant, però el naixement de la seva primera filla, l’Annette, canviarà les seves vides.

'D’Artacan i els tres gosqueters' (en català)

D'Artacan marxa a París per aconseguir el seu somni: ser gosqueter. Allà coneixerà el seu fidel amic, el ratolí Pom; s'enamorarà de la Juliette; al·lucinarà amb la famosa gata espia Milady; i s'enfrontarà amb el pervers cardenal Richelieu. Tot plegat amb el suport dels famosos gosqueters: Athos, Portos i Aramis. Tal com diu el conegut càntic, un per a tots i tots per a un! El film arriba a la gran pantalla doblat al català.

'Un mos exquisit' (en català)

Maggi i Carsten són una parella referent en l’escena gastronòmica danesa i dirigeixen un conegut restaurant de Copenhague. S’estimen, tenen dos fills i pràcticament tot el que desitgen. Però els hi falta una cosa: la prestigiosa Estrella Michelin, per la que estan disposats a sacrificar qualsevol cosa mentre compleixin el seu somni. En el seu esforç, passió i recerca del màxim reconeixement obliden que algunes coses és millor gaudir-les junts. El film arriba doblat al català i el protagonitza Coster-Walday, conegut pel seu paper de Jaime Lannister a l’exitosa sèrie d’HBO 'Joc de trons'.

'Descarrilados'

'Descarrilados' és una comèdia d'acció protagonitzada per Julián López, Ernesto Sevilla, Arturo Valls, Dafne Fernández i Ana Milán. El film se situa l'any 2000. Pepe, Roge, Costa i Juan Luis són quatre joves de vint anys que emprenen un viatge somiat que sempre havien volgut fer amb interraïl. Però a la seva primera parada a París l'aventura, i de retruc la seva amistat, acaben de manera abrupta. Vint anys després, quan un d'ells mor, s'adonen que com a última voluntat ha decidit donar la seva herència als seus tres antics amics.

'Free Guy'

Un caixer del banc descobreix que és un personatge secundari del videojoc 'Free City'. Així, el protagonista decidirà convertir-se en l’heroi de la seva pròpia història, que ell mateix s’encarregarà de reescriure.

Netflix

A Netflix s'estrena 'Memorias de un asesino. Las cintas de Nilsen'. El film s’endinsa del món de Dennis Nilsen, l’assassí en sèrie més conegut de Gran Bretanya, qui va confessar haver matat a 15 persones el 1983. Durant cinc anys Nilsen va fixar-se en joves vulnerables, els portava a casa seva i allà els estrangulava per després amagar els seus cossos sota el terra de fusta. El muntatge ha tingut accés únic a una gran quantitat d’arxius personals que Nilsen va deixar a la seva cel·la després de la seva mort.

'Sweet Girl'

També arriba a Netflix 'Sweet Girl'. Ray Cooper, un pare de família, promet portar als tribunals la companyia farmacèutica responsable de retirar del mercat un medicament que podria haver-li salvat la vida a la seva esposa, qui ha mort de càncer. Però la recerca de la veritat portarà en Ray a un succés mortal que el posarà en perill, a ell i a la seva filla Rachel. La seva missió es converteix en un desig de venjança per protegir la família que li queda.

'La directora'

La sèrie de sis capítols segueix a la doctora Ji-Yoon Kim en el seu nou càrrec com a directora del Departament d’Anglès de la prestigiosa Universitat de Pembroke. Ji-Yoon s’enfronta a un conjunt únic de desafiaments: és la primera dona que accedeix al departament i també és una de les poques persones de color entre el personal del centre.

'Una casa de locos: la película'

La gran família Loud dona el tret de sortida de les vacances més increïbles de la història. Les aventures els porten fins a Escòcia, on s'assabenten que són descendents de la reialesa. Els Loud no trigaran a entregar-se a tots els luxes propis de la noblesa quan descobreixen que la seva llar és ni més ni menys que un castell.

'The Witcher: La pesadilla del lobo'

L'univers de 'The Witcher' s'expandeix amb aquesta història sobre els seus orígens. Abans de Geralt va existir el seu mentor, Vesemir, un jove i intrèpid bruixot que va escapar d'una vida de pobresa per matar monstres a canvi de diners. Quan una estranya criatura comença a atemorir un regne ja ha assolat per intrigues polítiques, en Vesemir viu una aventura que l'obliga a enfrontar els dimonis del seu passat.

Movistar+

Arriba a Movistar+ 'Criando a un asesino en masa'. Els tres protagonistes del documental comparteixen la mateixa tragèdia: els seus fills van matar alguns dels seus companys i professors a la seva escola, en un dels tirotejos més mortífers de la història. El documental narra com els pares van gestionar el succés i, així, es toquen temes com el fracàs, el dolor, l’amor i, sobretot, la culpa. Amb tot, es pretén explicar com les famílies intenten superar un trauma mentre la societat els hi dona l’esquena.

'Descubriendo Mónaco'

Una altra novetat de Movistar+ és 'Descubriendo Mónaco'. Amb dos quilòmetres d'extensió, el Principat de Mònaco és el segon país més petit del món. Envoltat per França, se'l coneix per ser un centre financer, turístic i paradís fiscal. També pel seu casino, els seus enormes iots i la seva família reial. El documental s'endinsa en aquest territori, un dels més poderosos del planeta, i compta amb el testimoni del Príncep Albert, entre altres.

'Big Weekend: el festival de BBC Radio 1'

El muntatge recull els millors moments de l'última edició presencial del festival Big Weekend, un dels esdeveniments més esperats de l’any al Regne Unit.

'Todo va a ir bien'

Poc després de tornar de Nova York, en Nicholas, la Mathilda, la Genevieve i l’Alex tracten de sobreviure al dia a dia confinats a casa seva de Los Àngeles per la pandèmia de la covid-19. Entre rutines, trucades telefòniques i molt temps a casa, la Mathilda es planteja si la seva relació amb en Drea és real o no, mentre intenta esbrinar què vol fer amb el seu futur. Per la seva banda, en Nicholas i l’Alex s’han d’enfrontar a la realitat de viure junts, i la Genevieve treu de dins la seva creativitat i prova sort com a youtuber.

'Condena'

La minisèrie de tres episodis protagonitzada per Sean Bean i Stephen Graham és un drama que parla sobre la culpa i els principis. El muntatge s’endinsa en el sistema penitenciari britànic des de les dues cares d’una mateixa realitat: la d’un home que comença la seva condemna i la d’un dels funcionaris de la presó.

'Salvaje'

El film segueix a en Tom, un home que considera que la vida ha perdut completament el sentit. Immers de ple en un col·lapse mental, es creua a la carretera amb la Rachel, una dona que li recrimina que no arrenqui el cotxe quan el semàfor es posa en verd. És aquí quan comença la persecució. Els actors Russell Crowe i Caren Pistorius protagonitzen el thriller.

Filmin

Filmin estrena la pel·lícula 'The Show', després del seu pas pel Festival de Sitges. El muntatge representa el debut com a guionista de l’autor de còmics Alan Moore, conegut per 'Watchmen'. La pel·lícula barreja diversos gèneres que van des de la comèdia fins al cinema negre. Amb tot, es relata la història d’un home d’identitat incerta que arriba a Northampton per investigar on està una joia que ha de recuperar. La intenció de Moore és que 'The Show' sigui l’episodi pilot d’una sèrie de televisió que encara està en base de desenvolupament.

'Nosotros'

David Nicholls adapta la seva novel·la homònima sobre un pare de família, Douglas, que vol aprofitar unes vacances per Europa per recuperar a la seva esposa, la Connie, qui vol separar-se. El muntatge té el format de comèdia dramàtica.

Amazon Prime

'Nine perfect strangers' arriba a Amazon Prime. Basat en el best-seller del 'The New York Times' de l’autora australiana Liane Moriarty, 'Nine perfect strangers' és una sèrie de vuit capítols ambientada en un exclusiu centre de salut i benestar que promet la recuperació i transformació dels qui hi fan una estada. Nou urbanites estressats hi assisteixen amb l’objectiu de revitalitzar-se. El grup no sap el que li espera durant la retirada, on els vigilarà la directora del complex, la Masha. El muntatge el protagonitzen Nicole Kidman i Melissa McCarthy.

Disney+

Disney+ estrena la sèrie documental 'Laberinto de errores', basada en el llibre homònim del cineasta i escriptor Errol Morris. Quan el cirurgià Jeffrey MacDonald és enviat a presó després de ser condemnat per assassinar a la seva dona embarassada i als seus dos fills, sorgeix una allau de versions diferents que dificulten saber la veritat. MacDonald podria ser innocent? Marc Smerling investiga de nou el complicat cas.

'Star contra las fuerzas del mal'

Arriba a Disney+ una nova temporada de la sèrie animada 'Star contra las fuerzas del mal'. Els pares de la princesa adolescent Star Butterfly l’envien a viure amb una família a la Terra, on s’emportarà el seu estil únic. Acompanyada d’en Marco, el fill adolescent de la família, l’estudiant estrangera protagonitzarà noves aventures, en les que lluitarà contra vilans malvats de l’institut.

'Crecer como animal'

Disney+ també estrena la sèrie original de National Geographic 'Crecer como animal'. El muntatge explica la història de diferents femelles embarassades i de les seves cries. Cada capítol ofereix el naixement d’una espècie: lleons marins, elefants, gossos salvatges africans… Amb tot, s’ofereix una visió íntima de la maternitat en els animals.