Un nou antiheroi

Les plataformes han permès que tinguem un accés molt directe a pel·lícules que fa uns anys haurien anat directament a les prestatgeries del videoclub, però també acaben esdevenint el contenidor on van a parar alguns títols que potser haurien merescut una estrena més normalitzada en sales de cinema. Això és que li va estar a punt de passar a Monkey Man.

Tot i estar protagonitzada (i també dirigida) per Dev Patel, tot un nominat a l’Oscar, els seus finançadors no sabien ben bé què fer-ne i l’anaven a estrenar directament a plataforma. Però resulta que aquest geni anomenat Jordan Peele, autor de joies com Get Out i Nope, es va enamorar del film i va posar diners de la seva butxaca per tal que la Universal assumís la seva distribució internacional. La jugada no només els ha sortit prou bé a nivell comercial (sense rebentar taquilles, ja és un producte rendible) sinó que ha rebut l’aplaudiment unànime de la crítica. Una mostra, doncs, que convé repensar la convivència entre les sales de cinema i l’streaming en una era en què cada vegada hi ha més oferta que demanda.

Monkey Man s’adscriu a una tradició fílmica que sempre ha donat alegries als seus seguidors: el cinema de venjances. És una mena de variant igual de carnissera de les aventures de John Wick, però potenciant l’humor negre a l’hora de descriure el context cultural dels personatges. El protagonista és un jove a qui tothom anomena Kid. Va estar a la presó després de llançar-se a la mala vida i ara que n’ha sortit ha tornat a la Índia per poder estar més a prop de la seva mare. Sobreviu participant en un club de lluita clandestí on sempre portà una màscara de mico i intenta passar desapercebut i fer les coses bé, disposat a convertir-se en l’home que la seva mare espera que sigui. Però quan la dona és assassinada, el noi treu la pols a unes habilitats particularment letals quan es tracta de matar els seus enemics

No deixa de sorprendre que Patel, un actor tirant a limitat, hagi trobat el seu millor paper en una pel·lícula tan subversiva com divertida en què, a més, és el pare de la criatura. Com va passar en el seu dia amb Liam Neeson o Keanu Reeves, segurament ha nascut una nova estrella del cinema d’acció i no seria estrany que l’acabem veient en projectes similars.

Amb el valor afegit que Monkey Man no es conforma amb ser un actioner més, jugant molt bé amb els tòpics i les atmosferes del gènere. En el repartiment de la pel·lícula també destaquen els intèrprets Sharlto Copley (en una de les seves habituals exhibicions d’histrionisme), Vipin Sharma, Pitobash i Adithi Kalkunt.