Eternals serà un punt d’inflexió en més coses de les que ara imaginem. És la primera vegada que Marvel aposta obertament per un cine d’autor a l’hora de marcar el to i el desenvolupament d’uns personatges. Ho va fer amb directors com Kenneth Branagh a Thor, per exemple, però el resultat acabava inhibint el segell del creador en benefici del relat col·lectiu. Aquí, s’ha donat llibertat a la directora Chloé Zhao (guanyadora d’un merescut Oscar per Nomadland) per trencar les regles del joc i, malgrat que també es fa avançar la trama més general, endinsar-se en un registre més singular i personal.

Un altre front que s’obre és dur l’univers de Marvel a territoris fins ara inexplorats, perquè els protagonistes tenen una mística i uns ascendents narratius que poc tenen a veure amb els superherois prototípics. I després hi ha el futur de la saga: el film determinarà unes quantes línies narratives i presenta personatges que han de tenir un paper molt més important a les aventures dels Avengers. Sigui com sigui, que arribi només dos mesos després de l’estrena de la darrera superproducció, demostra que Marvel no pensa perdre més el temps i donar sortida a còmics que mai haurien semblat susceptibles d’adaptar-se a la pantalla.

Eternals és la història d’una raça d’éssers immortals que, tot fugint d’un conflicte que podia acabar amb l’univers tal i com el coneixem, es van instal·lar a la Terra per iniciar una nova vida. Van decidir no intervenir en l’evolució humana i per això han estat ocults fins i tot quan Thanos va amenaçar amb torpedinar el planeta. Però una descoberta els fa canviar d’opinió i revelar la seva veritable naturalesa, ja que hi ha amenaces que necessitaran de la intervenció de tots els poders.

Al llarg de més de dues hores i mitja, Zhao construeix una barreja de reflexió existencial i pel·lícula d’aventures que generarà més divisió que cap altra producció de Marvel, però demostra la viabilitat d’un canvi d’estil a la factoria. És interessant també l’heterogeni repartiment, amb Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington (atenció al seu personatge, un dels que està abocat a tenir continuïtat), Kumail Nanjiani i Salma Hayek. La banda sonora és de Ramin Djawadi (Joc de Trons), que no treballava amb Marvel des del primer Iron Man.