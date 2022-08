'Les aventures de Tadeu Jones 3: La taula maragda' és una de les estrenes destacades d'aquesta setmana als cinemes. La cinta d'animació de coproducció catalana i dirigida per Enrique Gato vol revalidar l'èxit de les seves dues predecessores, igualment protagonitzades per l'intrèpid i entranyable arqueòleg. La pel·lícula s'estrena doblada al català. Així mateix, cal destacar l'arribada a les sales del documental vencedor del festival Docs Barcelona, 'Fire of Love', sobre la vida dels cèlebres vulcanòlegs Katia i Maurice Krafft, malauradament desapareguts a principis dels noranta en una de les seves arriscades missions. A les plataformes, Filmin estrena l'adaptació de l'obra teatral guanyadora dels Premis Tony 'The Humans'.

'After. Amor infinito' Divendres arriba a la gran pantalla la darrera adaptació d'un dels títols de la saga literària 'After', d'Anna Todd. 'After. Amor infinito' és la versió cinematogràfica homònima del quart capítol literari de la sèrie, compost per cinc entregues més la novel·la original. En aquesta nova entrega de l'adaptació del best-seller adolescent, la seva protagonista (Tessa) i el seu enamorat (Hardin) ja no són aquells adolescents que acabaven d'entrar a la universitat, i els conflictes sentimentals que travessen tampoc són els mateixos. 'Tadeu Jones 3: La taula maragda' A en Tadeu li agradaria molt que els seus col·legues arqueòlegs l’acceptessin, però destrossa un sarcòfag i desencadena un conjur que posa en perill la vida dels seus amics. Només tindrà l’ajut de la Sara per acabar amb la maledicció de la mòmia. Aquesta és la sinopsi de 'Tadeu Jones 3: La taula maragda', tercera entrega de l'exitosa saga d'animació (de coproducció catalana) que protagonitza l'arqueòleg inspirat en el cèlebre Indiana Jones. Enrique Gato n'és novament el director. 'Ali & Ava' Comèdia dramàtica dirigida per la britànica Clio Barnard. Els protagonistes són l'Ali i l'Ava, dos individus d'edat mitjana i de classe treballadora sense parella, que se senten sols. L'atzar els porta a conèixer-se, a través de la filla dels inquilins del primer, a qui l'Ava cuida. Poc a poc es van enamorant i construint una relació malgrat totes les complexitats familiars i les respectives motxilles vitals. 'Fire of Love' El documental 'Fire of Love', de Sara Dosa, presenta la història de dos cèlebres científics i vulcanòlegs, Katia i Maurice Krafft, morts en una explosió volcànica quan feien recerca per saber més sobre aquests fenòmens geològics i en capturaven imatges. La cinta descobreix la cara menys coneguda de la parella i explica la seva passió pels volcans i la contribució al seu estudi. El documental es va proclamar guanyador del darrer festival Docs Barcelona. 'El mediador' Liam Neesson és el protagonista d''El mediador', on encarna un antic agent governamental ara a l'ombra. Abans, la seva funció era la de desarticular operatius que han estat descoberts. Un dia descobreix una perillosa conspiració del seu propi Govern contra la ciutadania, i això el converteix en objecte de seguiments per part de qui han estat els seus durant tots aquests anys, l'FBI. L'oficina d'intel·ligència li farà la vida impossible perquè no rebel·li el que sap. 'Entre valles' 'Entre valles' és una pel·lícula de suspens del romanès Radu Muntean protagonitzada per un grup de persones que viatge a una zona remota de Transilvània en una missió humanitària, per oferir ajuda als seus habitants més desafavorits. Una sèrie de fets inexplicables comencen a alterar l'expedició i tensar els seus integrants. La cinta ha passat pels festivals de Toronto, Nova York i Cannes (dins de la secció paral·lela Director's Fortnight dedicada al cinema més transgressor). Silvester Stallone reapareix a Amazon Prime Video La plataforma del gegant del comerç electrònic estrena aquest divendres 'Samaritane', un film de producció pròpia que protagonitza el ja veterà actor Silvester Stallone. L'intèrpret encarana un personatge llegendari a qui es donava per mort: el vigilant totpoderós de Granite City, que ningú ha tornat a veure des que es va enfrontar amb el seu rival Némesis en un magatzem que després va cremar. Netflix estrena la primera temporada de 'Carrera de éxito' Entre les noves propostes de Netflix destaca l'arribada el proper 26 d'agost de la primera temporada de 'Carrera de éxito'. La ficció segueix les evolucions d'Ingrid Yun, una jove nord-americana descendent de coreans que despunta a la seva família -per ser la primera advocada del clan- i també dins del prestigiós bufet on acaba de començar a treballar i que té uns valors molt conservadors. Filmin estrena l'adaptació de 'The Humans' 'The Humans', adaptació de l'obra teatral guanyadora del prestigiós premi Tony, s'estrena a Filmin el 26 d'agost. La pel·lícula està protagontizada per Richard Jenkins ('La forma del agua'), Steven Yeun ('Minar') i Amy Schumer ('Y de repente tú'). HBO Max i l'impacte del Katrina en els joves La plataforma nord-americana estrena dijous 'Hijos del Katrina', un nou documental sobre les conseqüències de l'huracà Katrina i el seu impacte en la joventut de Nova Orleans.