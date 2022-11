Després de destacar en curtmetratges i documentals, la guionista i directora Pilar Palomero va fer el salt al llargmetratge de ficció per la porta gran amb Las niñas, una mirada delicada i plena de matisos a la vida d’una adolescent durant els anys 90. Entre les moltes virtuts d’aquella pel·lícula, la capacitat de la cineasta per parlar d’una etapa vital sense clixés i amb una combinació prodigiosa entre drama i comèdia costumista. Palomero manté aquests postulats, però amb una història encara més arriscada a La Maternal, una altra incursió a l’univers adolescent que desarma per la seva honestedat i que entra en temes molt complexos sense haver de pontificar o dirigir l’opinió de l’espectador. La Maternal del títol és el nom del centre on ingressen les menors embarassades que no tenen recursos ni una empara emocional suficient per afrontar la seva nova realitat.

La protagonista, Carla, té 14 anys i malviu en un restaurant de carretera amb la seva mare soltera, una dona que mai ha sabut com fer-se’n càrrec. Una treballadora social s’interessa pel seu cas i descobreix que Carla està embarassada de cinc mesos. Quan finalment ingressa a La Maternal, la noia ha de fer-se a la idea que la seva vida és a punt de canviar en tots els sentits. Gràcies a les companyes que estan en la mateixa situació, aprèn a entendre la seva imminent maternitat i aquelles coses no superades del seu passat. Però igualment es troba en una cruïlla en què les seves oportunitats de futur són cada cop més incertes. Palomero dirigeix una faula senzilla i colpidora que fa equilibris entre registres dramàtics i a la vegada fa moltes coses bé. La primera d’elles és que entra de ple en un tema difícil que es prestaria a moltes convencions morals amb una frontalitat realment efectiva, abocant-te a compartir el viatge de la Carla i mirar la seva realitat des de diferents perspectives; l’altra és que el context on transcorre l’acció està molt ben explicat i s’arriba a convertir en un personatge més de la història, tan creïble i propera que podria passar al costat de casa teva. El costumisme és el que la converteix en una experiència commovedora i molt intensa, per més que li sobrin uns minuts de metratge. I finalment té el seu extraordinari repartiment. La seva protagonista, la catalana Carla Quílez, va guanyar merescudament el premi d’interpretació al darrer Festival de Sant Sebastià, però també hi brillen Àngela Cervantes (vista a la comèdia Un novio para mi mujer), de Laura Mañá, Jordan Dumes, Pepe Lorente, Olga Hueso, Rubén Martínez, Gal·la Sabaté i Neus Pàmies.