El rom Siete Villas 1511, de l'empresa garrotxina Spirits&Plus, ha guanyat la medalla d'or en un dels concursos més prestigiosos del món de licors. El licor guardonat té 40 graus i es va posar a la venda just abans que esclatés la pandèmia. Ara, s'ha emportat el reconeixement de rom 'premium' en els The San Francisco World Spirits Competition. En aquest concurs hi participen uns 4.000 productes i el jurat selecciona els guanyadors al llarg d'una setmana de tastos a cegues. El rom Siete Villas 1511 és de gamma alta i s'ha fet amb roms envellits provinents de la República Dominicana i Cuba. Posteriorment l'empresa garrotxina Spirits&Plus els mescla en barriques de roure a les Preses (Garrotxa) durant tres anys.

El procés de selecció, creació i supervisió del rom recau a càrrec de Juan Alberto Álvarez, reconegut mestre del rom cubà i copropietari d'Spirits&Plus. Álvarez recorda que van embotellar el rom premiat "el març de l'any passat", però rebre el guardó internacional és un reconeixement a la feina feta.El creador del licor ha dit que a la Garrotxa "hi ha molts canvis de temperatura" i això fa que el líquid de dins de les barriques es contragui i dilati moltes vegades i afavoreix "la combinació dels alcohols amb la fusta".Juan Alberto Álvarez ha afirmat que el jurat ha tingut en compte que el rom tingués "un toc fosc i brillant" i que, a la vegada, "fes olor a fusta".

El rom Siete Villas 1511 és la suma d'aiguardents anyencs, roms envellits durant més de deu anys en barriques del Carib i la mescla supervisada per Álvarez durant els més de tres anys que està en barriques al celler de l'empresa a les Preses.A més, el creador del licor ha garantit que tots els productes que s'utilitzen son naturals i sense sucres afegits. Per fer el licor s'han utilitzat barriques de roure blanc americà que havien fet servir per envellir whisky bourbon.Álvarez és un enginyer químic que té més de 30 anys d’experiència dirigint les destil·leries cubanes i dissenyant tot tipus de roms, des del Carib fins a Europa i Àsia.

El nom del producte premiat té també una clara referència als seus orígens i vol ser un reconeixement a les set primeres villas cubanes que es van fundar entre el 1511 i el 1515.