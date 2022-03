El celler La vinyeta és una petita explotació de vinyes i oliveres al cor de l’Empordà, concretament a la població de Mollet de Peralada. Un celler molt jove, com els seus fundadors, que amb molta il·lusió, molt d’esforç i honestedat van iniciar el seu projecte l’any 2002 i la seva primera anyada al mercat va ser la del 2006.

És la història de Josep Serra i Plà, agrònom i enòleg, i el seu germà Lluís dissenyador gràfic. Van començar comprant unes vinyes velles, entre cinquanta i vuitanta anys de samsó i garnatxa. Més endavant van construir el celler i nous camps per plantar-hi d’altres varietats per poder fer nous cupatges. I com que la bona feina sempre té premi, els seus vins no paren de rebre guardons i bones puntuacions. Ara La Vinyeta és un celler amb una producció anual de 200.000 ampolles, una explotació ecològica que combina el cultiu de la vinya i l’olivera amb el bestiar sota un model eco sostenible.

El seu vi Llavors blanc és un concepte jove, dinàmic que revisa l’essència empordanesa. És un vi blanc de certa complexitat. Fruit de raïms de garnatxa roja, macabeu i xarel·lo. S’elabora amb un lleuger treball amb lies i un pas en bótes de roure de dos mesos. És de color or pàl·lid.

En nas presenta aromes a cítrics, flors, fonoll fruits secs codonyat, fumats de la criança en bóta. En boca trobem un vi elegant, cremós, untuós càlid, embolcalla el paladar marcant un final llarg i equilibrat. És un d’aquells vins que acaba satisfent a tothom. L’etiqueta il·lustra cada any un relat literari que amaga la paraula «llavors» entre les seves línies.

DO: Empordà

Preu: de 10 a 14 euros