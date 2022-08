Dolç de Foc Espurnes és el segon vi de la col·lecció que van iniciar el sommelier David Seijas i la família Roqueta. És fruit de l’experiència adquirida dels últims anys treballant i reinterpretant la tècnica del vi bullit. Aquest vi s’elaborava en temps de verema, a partir de les varietats tradicionals de la comarca, es feia bullir el most sense fermentar, en calderes de coure, el resultat era un vi dolç i intens, més glicèric. Era el vi típic dels dies de festa, molt arrelat a la comarca del Bages.

El projecte Dolç de Foc va néixer el 2016. David Seijas i Ramon Roqueta van concentrar coneixements davant les bullidores de la Masia Roqueta, on es van trobar amb l’espai i la història perfectes per elaborar un vi únic, a partir d’una recepta secreta de Mercè Torrentó, avantpassada de la família, esposa de Joan Roqueta, que cada any es feia elaborar per ella el seu vi bullit. Fruit dels coneixements d’aquesta tècnica i amb la voluntat de donar un concepte nou de vi bullit al consumidor actual, neix un vi amb la intenció de transformar el concepte de vins dolços tradicionals. La seva elaboració és ben complexa, ja que s’hi barregen tres tipus d’elaboracions diferents de vins.

És un vi de color groc palla, ens mostra un aroma fresc a menta i cítrics, confits i orellanes, préssec i poma al forn. Entrada en boca és llaminera marcada per una acidesa fresca i viva que es complementa amb la dolçor i la densitat del vi bullit deixant records de taronja i mandarina de bon paladar.

DO: Pla de Bages

Preu: de 12,50 a 14 euros