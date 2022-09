Barcelona es converteix en la capital mundial del còctel gràcies a diversos esdeveniments simultanis. El primer, la gala de The World’s 50 Best Bars 2022, que donarà a conèixer els 50 millors bars del món. I al rebuf, la final nacional del concurs de cocteleria Spirit Essence, el concurs de ‘bartenders’ més important d’Espanya, i, sobretot, la Barcelona Cocktail Experience, que comptarà amb la participació més de 150 establiments de tota la ciutat, entre el 30 de setembre i el 9 d’octubre i de representants dels millors bars del món, com Drink Kong (Roma), The Donovan Bar (Londres), 1930 (Milà), Maybe Sammy (Sydney), Baba Au Rum (Atenes), Alquimico (Cartagena de Indias), Salmon Guru (Madrid)...

És tanta l’oferta de copes i al voltant de les copes, que per facilitar-te la feina aquí seleccionem cinc coses que pots fer durant aquests dies en què la ciutat es converteix en la capital mundial del còctel.

1: Assistir (virtualment) a la gala de The World’s 50 Best Bars 2022

La gala de The World’s 50 Best Bars 2022 se celebra el dimarts 4 d’octubre a Barcelona, però allò de veure-la ‘in situ’ està reservat a uns quants privilegiats. No hi ha problema perquè el recompte de la llista es retransmetrà en directe a partir de les 20.20 hores a través de la pàgina de Facebook de The World’s 50 Best Bars i del canal 50 Best Bars TV a YouTube. Veurem el que ha decidit el plafó de votació compost per més de 650 experts independents en begudes, des de cambrers, educadors i consultors de renom fins a escriptors de begudes i especialistes en còctels. Per anar fent boca, aquí tens la llista del 51è al 100è de The World’s 50 Best Bars.

2: Còctels a 7 euros

Tal com estan les coses amb la inflació, la gent no està per gastar-se gaires diners quan surt fora. I, per sort, l’organització del Barcelona Cocktail Experience (BCE) ho ha tingut en compte a l’oferir còctels d’autor (‘signature cocktails’ per als més cosmopolites) als més de 150 establiments (bars i hotels) de Barcelona que participen en la iniciativa. Per beneficiar-se d’aquesta tarifa, cal comprar una polsera a la web del BCE, que costa 20 euros i dona accés a tota mena d’activitats que s’han muntat del 30 de setembre al 9 d’octubre.

3: Cracs internacionals en bars de la ciutat

Tot i que a la web del BCE hi hagi un apartat impronunciable per al comú dels mortals anomenat ‘Guestshift’, no el deixis passar per alt. Són convidats internacionals de talla mundial que seran a diversos locals de la ciutat servint copes. Tot un luxe. En comptes d’anar-te’n a Nova York, a Dubai o Londres, pots agafar el metro o el bus i plantar-te a qualsevol cocteleria per tastar les creacions de cracs internacionals. Dos exemples: Christopher Reyes, del restaurant mexicà de Nova York Aldama, recentment inclòs en la guia Michelin 2022, portarà els seus còctels a base de licor d’atzavara a la terrassa de l’Hotel Pulitzer el 2 d’octubre; i el dia 3, dos llocs de moda de la vida nocturna de Nova York, Ponyboy i Mister Paradise, s’instal·len a Clubhaus: allà, James Dorje, de Ponyboy, oferirà el combinat Forgetmenot (mescal, síndria, suc de llimona, xarop de mel i gingebre) i Will Wyatt, de Mister Paradise, el Sex Panther (mescal, te, cola clarificada, llima i pinya) i Party Lobster (mescal, Campari, síndria salada, llima i havà).

4: Bars efímers i originals

Amb la polsera es podrà accedir al BCE Cocktail Village, que ocuparà, el 2 i 3 d’octubre, el Palau Dalmases (Montcada, 20). Una de les coses divertides que pots fer allà és prendre un còctel a preu fix (7 euros) en espais que simulen bars i que són totalment originals i efímers. D’aquesta manera, pots beure en una biblioteca britànica o en una cantina mexicana. També pots assistir a tallers i tastos.

5: Escoltar els experts

El BCE Cocktail Village acull classes mestres i taules rodones d’experts en els temes que s’anuncien. Qui es pregunti com està la panorama nacional, qui vulgui saber sobre història de la cocteleria, qui tingui interès pel paper de les dones en aquest món o la relació entre ‘bartenders’ i xefs, només que ha de treure el cap per allà. Amb la polsereta, és clar.