Ruta dels Indiketes: Viatge al passat iber

El poble iber que va habitar l’Empordà era conegut com els indiketes o indicets. Segons han acreditat els experts, la cultura ibera es va forjar a finals de l’edat de bronze i també a principis de l’anomenada edat de ferro, en els segles VIII-II aC. Com que va ser un assentament estable, van deixar la seva empremta i cultura. Els indiketes van ocupar una franja que anava des del sud de la llavors península Ibèrica fins al riu Erau, ja en territori ara francès, concretament al Llenguadoc, segons es detalla a la web de la ruta.

Per conèixer aquest antic territori iber i el pòsit i cultura que van deixar, res millor que fer una ruta. La Ruta dels Indiketes és un recorregut amb un marcatge caràcter esportiu, històric i cultural que ressegueix camins mil·lenaris de l’Empordà traçats pel poble iber dels indiketes i ara precisament ha guanyat presència, ja que ha sigut reconeguda a nivell europeu per la The Natural Adventure, tot un referent en el sector turístic europeu. La xarxa de rutes arriba als 476 quilòmetres, fet que demostra la seva importància i extensió. Les rutes són especialment interessants des del vessant de la natura, però també des del punt de vista cultural. Segons expliquen els seus promotors, "la ruta ressegueix de manera circular la xarxa de senders històrics que van dibuixar sobre el territori els indiketes, els habitants ibers que ocupaven la zona de l’Empordà durant l’època preromana, abans de l’entrada de les tropes romanes a través del port emporità el 218 aC". Són en total 22 etapes, que tenen entre 20 i 30 quilòmetres cadascuna, i també diferents graus de dificultat i desnivell acumulat. Per aquesta raó, és molt recomanable que, abans d’iniciar el nostre itinerari, donem un cop d’ull a la ruta que volem seguir. Totes les propostes estan pensades per seguir-les de manera autoguiada, amb suport, material i informació d’interès, que podem trobar awww.rutadelsindiketes.com.

Es tracta d’una proposta turística sostenible i responsable amb l’entorn, que pretén rendir homenatge i contribuir a la conservació de l’herència històrica que va deixar el poble iber a la zona de l’Empordà, asseguren textualment els seus promotors. Per aquesta raó, els itineraris, que es poden fer des de la modalitat de senderisme a la d’excursionisme o amb bicicleta, tant de BTT com de carretera, passen per punts d’interès cultural i històric, com monuments megalítics, edificacions com monestirs, necròpolis, ermites i esglésies romàniques i preromàniques, ruïnes dels antics poblats i ciutats gregues i romanes, entre d’altres.