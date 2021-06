'El Hormiguero' ha agafat el costum de portar a plató a actors de doblatge perquè els convidats endevinin a qui posen veu. El passat dimarts el programa va sorprendre Paz Vega i Javier Rey convidant a una de les veus més reconegudes per la gent: la de Siri, la IA de l'iPhone.

Les opcions possibles eren la veu de Mercadona, la veu de les màquines de tabac o l'autèntica Siri. Paz Vega no va dubtar en escoltar el seu 'bona nit' i va encertar de ple: era l'actriu Iratxe Gómez. Va ser llavors quan Pablo Motos va preguntar amb curiositat: "Com es grava Siri? Quantes frases has gravat? En quant temps? Com es fa això?".

"Es fa durant molt de temps, la primera fase de desenvolupament va ser d'aproximadament tres setmanes. Estàvem una mitjana de quatre a sis hores a l'estudi repetint una frase després d'una altra fins a fer un total d'unes 11.500, però després van seguir altres fases", va explicar ella.

Després Motos va voler saber si la "continuaven cridant" per a gravar noves frases. Ella va sorprendre el públic amb la seva confessió: "El projecte segueix en desenvolupament però, segons sembla, em van jubilar". "Entenem tots que ets milionària...",va dir llavors el presentador, que es va trobar amb una altra inesperada resposta: "Pablo, em vaig assabentar que era Siri perquè ho vaig veure a la televisió i vaig descobrir que ja no ho era perquè la meva cosina es va comprar un altre iPhone".

Iratxe Gómez va demostrar que també és la veu del GPS, encara que la seva vida la dedica a ser professora: "A més, sóc professora de Llengua espanyola i anglès en un institut, imagina't la careta dels meus nens quan es comencen a portar com ho fan els adolescents a aquesta edat i els dic: Si continueu ignorant les meves indicacions, suspendreu tots".