El cineasta prepara la seva primera sèrie de ficció, que començarà el seu rodatge a finals d’estiu. Netflix ha revelat aquest dimecres nous detalls sobre la primera sèrie de Daniel Sánchez Arévalo, encara sense títol definitiu. La ficció, que estarà produïda per Atípica Films, estarà composta per sis episodis i arrencarà el seu rodatge a finals d’estiu en diverses localitzacions de Madrid i Andalusia.

La sèrie, basada en una idea original del cineasta, estarà escrita i dirigida per ell mateix. La plataforma avança que explicarà la història de cinc dones d’uns trenta anys, amigues íntimes des de l’escola. Tots els anys sense excepció organitzen una escapada d’una setmana juntes, però un any sorgeix una cosa que els obligarà a inventar-se unes noves regles del joc.

El director @sanchezarevalo vuelve con otro viaje al que nos queremos apuntar: el de 5 amigas de la infancia que organizan una escapada juntas. Ya se está preparando el rodaje de la serie. pic.twitter.com/x7J0E4Y5yz — Netflix España (@NetflixES) 16 de junio de 2021

«La meva filmografia sempre ha estat majoritàriament poblada de personatges masculins, tenia moltíssimes ganes de fer una immersió en l’univers femení. Tenia tantes ganes que, al final, no només m’he posat a la pell d’una dona, sinó en la de cinc dones», comenta Sánchez Arévalo en declaracions per a Netflix.

El director recorda, a més, els seus inicis a la televisió com a guionista de la mítica ‘Farmacia de guardia’ d’Antena 3. «He estat més de 12 anys escrivint tota mena de sèries, en el que jo sempre he considerat com la millor de les escoles. Per això em fa especial il·lusió, després de tants anys, fer una sèrie basada en una idea original meva», explica.