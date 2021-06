La detenció de José Luis Moreno per un presumpte delicte d’organització criminal ha provocat una allau de comentaris a les xarxes socials, on s’hi han fet bromes de tota mena. Però més enllà dels mems, un altre dels noms que s’han convertit en ‘trending topic’ en descobrir-se tota aquesta polèmica ha estat el de Yolanda Ramos.

L’actriu va entrevistar Moreno al programa ‘Hable con ellas’, que Telecinco va emetre per primera vegada l’estiu del 2014. Allà Ramos no es va tallar de preguntar al productor: «Vostè sap que em deu 25.000 pessetes?». «Per a mi llavors era un dineral. Jo vaig anar a ‘Noche de fiesta’ i vaig sortir ballant de les últimes i mai se’m va pagar», va afirmar la còmica.

«Però vas firmar contracte i tot?», li va preguntar llavors el productor, a la qual cosa ella va respondre: «No vaig firmar res». «No l’acuso a vostè directament, però jo ho he viscut. Trucava i deia, com una innocent, “és que no m’heu pagat”. I em deien: “Què dius? Tu tens firmada alguna cosa?”. El mateix que m’ha dit vostè», va explicar Ramos.

«Vostè era el productor, que el sentia pel micro. Però a qui les hi demano? Jo ja no sé qui convidar al programa. Mirem les dates, vostè em paga i jo ho dono?», va incidir Ramos, cosa que va provocar l’enuig de Moreno: «A mesura que va passant l’entrevista m’adono que no he vingut a un lloc amable», va afirmar.