Terra remoguda (2021) és un documental produït per Atzucac Films amb la col·laboració de TV3 i la productora Pravo Ljudski, amb Kumjana Novakova i Guillermo Carreras-Candi com a directors i guionistes de la ficció.

Aquest any, l’equip seleccionador del Sarajevo Film Festival ha escollitTerra remoguda d’un total de 683 pel·lícules presentades al festival (incloent-hi 135 llargmetratges de ficció, 153 documentals, 245 curts i 150 títols d’estudiants) per a la competició, que se celebrarà del 13 al 20 d’agost. Un total de 48 pel·lícules competiran pels premis Cor de Sarajevo a la 27a edició del Festival. Les quatre seccions del certamen (llargmetratges, documentals, curtmetratges i estudiants) comptaran amb 18 estrenes mundials, 3 d’internacionals, 1 d’europea, 25 de regionals i 1 première de B&H.

El Sarajevo Film Festival va néixer a finals del 1995, quatre anys després del gran setge a la capital de Bòsnia i va ser instaurat per l’Obala Art Centar amb l’objectiu de reconstruir la societat civil i conservar l’esperit cosmopolita de la ciutat. A dia d’avui, dues dècades després, el Sarajevo Film Festival és líder a la regió i reconegut per professionals i públic, fet que el posiciona com un esdeveniment de gran renom.