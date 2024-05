La segona temporada de la sèrie «Miércoles» tindrà accent espanyol

Netflix ja ha començat a Irlanda el rodatge de la segona temporada de Miércoles, la sèrie amb què Tim Burton ha reviscut una icona gòtica de la mà de la jove actriu Jenna Ortega. Als nous capítols de la sèrie protagonitzada per la primogènita de la família Addams hi haurà algunes incorporacions en el repartiment, i també sonades baixes. Pel que fa a la direcció, comptarà amb accent espanyol. A més del mateix Burton i d’Angela Robinson, els capítols estaran realitzats pel cineasta espanyol Paco Cabezas. El director sevillà, que ha estat al capdavant de la realització de la sèrie d’Atresmedia La novia gitana basada en la novel·la de Carmen Mola, compta amb una dilatada experiència internacional, amb títols com Penny Dreadful o Fear the Walking Dead.

Fa un temps Cabezas ja va donar alguna pista a les xarxes socials sobre el seu possible fitxatge per la sèrie de Netflix, cosa que s’ha confirmat ara quan ha comentat la seva emoció per treballar amb l’elenc de Miércoles.

Segons la protagonista de Miércoles, els nous capítols prenen un caire més fosc i s’aclareix qualsevol possibilitat de romanç: «Ens estem dirigint una mica més cap al terror. I això és realment genial», va apuntar recentment Ortega a la revista Variety.

Pel que fa a l’elenc de la nova tanda, repeteixen actors com Jenna Ortega al paper Miércoles Addams, així com Catherine Zeta-Jones (Mortícia), Luis Guzmán (Gómez) i Isaac Ordóñez (Pugsley), que passaran a ser personatges habituals de la sèrie.

També tornen a reprendre els seus personatges Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu i Moosa Mostafa, entre d’altres. En canvi, no repetirà Percy Hynes White (Xavier Thorpe). L’actor ha deixat la sèrie després de diverses acusacions d’abusos sexuals. El gran fitxatge de la segona temporada és Steve Buscemi (Boardwalk Empire), que donarà vida a un personatge regular, Barry Dort.