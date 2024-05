Aquest és l'ordre d'actuació de la final del festival d'Eurovisió 2024

Nebulossa, representant d'Espanya a Eurovisió 2024, actuarà en el vuitè lloc de la final, segons l'ordre decidit per l'organització del festival, que concentrarà a tres dels seus grans favorits a la victòria en els últims llocs.

El croat Baby Lasagna, que corona les prediccions de les cases d'apostes, saltarà a l'escenari en el lloc 23, molt poc després que ho faci un dels seus principals rivals, el suís Nemo, en el lloc 21, i poc abans que canti el francès Slimane, en el privilegiat penúltim lloc.

Segons ha comunicat la UER després de la celebració aquest dijous de la segona semifinal, serà l'amfitriona Suècia l'encarrega d'obrir la final amb els seus candidats Markus & Martinus, mentre que la missió de tancar-la serà de l'austríaca Kaleen amb els seus ritmes discotequers.

L'efecte de 'Zorra', la proposta d'Espanya, podria veure's esmorteït per un altre tema de tall electrònic i sintetitzadors, el del lituà Silvester Belt, que sortirà just davant, després de la balada de la israeliana Eden Golan, que s'ha situat en segon lloc de les apostes després del seu pas per semifinals.

Altres països amb opcions al triomf segons els vaticinis són Ucraïna, que actuarà en segon lloc; Països Baixos, que ho farà en el quart; Irlanda, en el dècim, i Itàlia, en el lloc 15.

Com a novetat, i per a moderar l'efecte que aquest ordre d'actuacions té sobretot per a aquells que actuen en els primers llocs, es permetrà votar als televidents des de l'inici de les actuacions.

Aquest és l'ordre complet d'actuacions:

1) Suècia

2) Ucraïna

3) Alemanya

4) Luxemburg

5) Països Baixos

6) Israel

7) Lituània

8) Espanya

9) Estònia

10) Irlanda

11) Letònia

12) Grècia

13) el Regne Unit

14) Noruega

15) Itàlia

16) Sèrbia

17) Finlàndia

18) Portugal

19) Armènia

20) Xipre

21) Suïssa

22) Eslovènia

23) Croàcia

24) Geòrgia

25) França

26) Àustria