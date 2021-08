Aquesta nit, a les 22.55, TV3 estrena un nou capítol de la tercera temporada de L’ofici de viure. El programa, que està dirigit i presentat per Gaspar Hernàndez, és una producció de TV3 amb la col·laboració d’Incís Films, i té l’objectiu de mostrar diferents maneres de pensar, viure i entendre la vida. De fet, el capítol d’avui anirà dedicat a trobar maneres per poder obrir el cor a les emocions.

Per fer-ho, des del programa es parlarà amb diversos professionals per tal que donin eines per gestionar i expressar les emocions com la ràbia o al tristesa, sovint enteses i catelogades com a «emocions dolentes» que tendim a evitar. També es podarà el focus en com cultivar l’altruisme i la compassió a través del ioga de Xuan Lan.

En definitiva, l’objectiu del capítol d’avui és entendre que hi ha vegades que viure situacions doloroses o traumàtiques fa que es decideixi tancar el cor per por de tornar a patir. Tot i això, la psicòloga Sònia Cervantes mostra com donar sortida a aquestes emocions. L’economista Enric Tintoré parla sobre petits actes de bondat que podem fer durant el nostre dia a dia. Així, L’ofici de viure ensenya tant la teoria com la pràctica i parla des de l’experiència personal.