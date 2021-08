Irene no va tenir problemes a mostrar-se tal com és durant la seva visita al restaurant de ‘First dates’. Aquesta auxiliar de veterinària de 26 anys no va anar amb embuts quan li va explicar a Carlos Sobera un capítol del seu passat sentimental: «Quan em va deixar el meu nòvio vaig pensar que em moria, fins que vaig conèixer el meu nou millor amic, el Satisfyer, perquè amb això no necessito res més».

«El món s’acabarà el 2050 i morirem tots ‘cremadets’. Crec que això ja ha passat, que el món ha evolucionat fins aquest nivell i que l’hem explotat de tal manera que esclatarà i tornarem a començar», va dir Irene, qualificant-se a més com «una persona molt normal d’avui dia»: «De vegades soc molt feliç quan m’aixeco i d’altres, no sé per què, estic molt trista».

Posteriorment, Irene va saber que coneixeria el Víctor, un gestor de residus de 30 anys, que va entrar al restaurant de l’espai de Cuatro declarant que els calbs sempre estaran de moda: «Hi haurà èpoques que hi hagi tupès o una altra cosa, però un calb o un rapat seguirà sent-hi. I si tens barba, que és el que ara es porta, millor».

«Quan he entrat m'he adonat que la Irene posava cara estranya, no sé què volia dir...», va assegurar Víctor després de tenir la primera presa de contacte amb Irene, que va confirmar les paraules del noi: «Soc una persona molt expressiva i quan l’he vist se m’ha notat que no m’ha agradat gens».

La veritat és que aquesta sensació de la Irene va canviar a mesura que anava transcorrent la cita, ja que li va revelar al Víctor el que va pensar sobre ell només veure’l arribar al restaurant: «Des de joveneta m’han agradat els calbs com Pitbull o Vin Diesel, si bé és veritat que la primera impressió no ha sigut bona perquè m’esperava supermusculat».

Finalment, la connexió que van demostrar tenir al llarg de la vetllada va ser determinant en ‘La decisió final’, ja que els dos van voler tenir una segona cita fora del restaurant de ‘First Dates’. «Al principi no m’ha agradat gens, però sí que hi tindria una altra cita perquè m’ha semblat una persona molt guai i una mica m’ha atret. La vull conèixer més», va dir Víctor.