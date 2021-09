Concursants anònims que no saben que el reality al qual s’han presentat ja s’està gravant. Així serà Insiders, l’aposta de Netflix per tornar als programes de telerealitat més purs que s’estrenarà pròximament, segons ha detallat la plataforma al FesTVal de televisió de Vitòria. «Volem recuperar l’essència dels realities. Per als que diuen que la frescor només està en les primeres edicions, hi ha una manera d’aconseguir-ho», va apuntar divendres en una roda de premsa el director d’entreteniment de Netflix España, Álvaro Díaz, que va revelar alguns detalls del misteriós programa, el primer reality que la plataforma produirà a Espanya.

Després d’obrir un càsting massiu per a gent anònima, 12 persones van ser seleccionades i portades «a una fase final de càsting», a un presumpte «estat previ al programa, que tindria lloc a les instal·lacions on havia de tenir lloc el xou». «Aquests concursants, durant una part del dia, eren conscients que se’ls gravava, i durant la resta del dia s’alliberaven dels micròfons i convivien totalment aliens als enregistraments», va detallar el directiu sobre aquest nou format, en el qual l’actriu i cantant Najwa Nimri (La Casa de Papel, Vis a Vis) exercirà el paper de narradora.

«Ens comportem igual quan creiem que ens estan gravant o canviem quan ningú ens veu?», Pregunta Nimri al vídeo promocional del programa, presentat a la premsa. La resposta, va explicar Díaz, és que davant de càmeres, o sense, la gent és diferent. «És la manera de recuperar l’essència dels realities», va afegir sobre l’espai produït per Izen per Netflix, en què destaca l’«autenticitat, originalitat i naturalitat». Díaz va confessar, a més, que durant aquesta fase massiva de càsting no es va gravar només un programa, sinó que «més d’un Insiders està ja gravat».

La plataforma ha apostat fort pel mercat espanyol i ha augmentat la seva oferta de continguts originals. «Estem treballant en molts altres formats i volem les millors històries d’Espanya per compartir-les amb el món», va afegir.