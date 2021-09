Netflix va revelar ahir el títol i el repartiment de la seva nova ficció espanyola: Las de la última fila. La primera sèrie escrita i dirigida per Daniel Sánchez Arévalo compta amb un repartiment encapçalat per Itsaso Arana (Reyes de la noche), Mónica Miranda (Todos los saben), María Rodríguez Soto (Com si fos ahir), Mariona Terés (Paquita Salas) i Godeliv Van den Brandt (Sky Rojo). La ficció se centra en cinc dones d’uns trenta anys, amigues íntimes des de l’escola i que cada any sense excepció organitzen una escapada d’una setmana juntes. Aquest any, les circumstàncies d’aquest viatge són especials i diferents perquè a una d’elles li acaben de diagnosticar un càncer.

El director Daniel Sánchez Arévalo (Diecisiete, Primos, AzulOscuroCasiNegro) és també l’autor de la idea original d’aquesta sèrie que produeix Atípica Films per a Netflix. La sèrie constarà inicialment d’una primera temporada de sis episodis i s’acaba de començar a rodar en diverses localitzacions de la província de Cadis i de les comunitat de Madrid.