Demà dijous, després de l’emissió del Polònia, TV3 estrena Fake night, un programa en què realitat i ficció es barregen en el que, segons assenyala la cadena, acaba convertint-se en una entrevista impossible. Oriol Parreño és el director d’un programa de televisió i té la missió de fer història. A Parreño li han encarregat un late night que revolucioni la història de la televisió i que mostri una nova cara dels convidats que els espectadors no hagin vist mai. Seguint referents com The office o The Larry Sanders show, el format es proposa retratar tot el procés de preparació del programa. L’espectador assistirà a les reunions de guió on es prepara el programa i anirà veient com el presentador s’imagina l’entrevista. Un conjunt de situacions fictícies que Parreño projecta i que l’espectador veu.

Jorge Cadaval, Josep Cuní, Santi Millán, sor Lucía Caram, Sergi López i Martina Klein seran els protagonistes de les sis entrevistes en què també es comptarà amb cameos de noms com Antoni Bassas, Miquel Montoro, Raquel Sans, Òscar Dalmau, Toni Soler, Quim Masferrer, Manel Fuentes, Joan Pera, Pilarín Bayés o Jose Corbacho, entre molts altres. Amb aquests ingredients, Fake night jugarà al llarg de sis capítols amb la realitat i l’expectativa que viu el mateix presentador, amb unes entrevistes que s’allunyen del concepte tradicional.

«No sé si són les millors entrevistes de la història de la televisió, però hem aconseguit que es vegi una versió diferent de cada un dels entrevistats. Portar-los a unes localitzacions diferents crea també un altre univers de preguntes i es podran veure uns convidats que parlen d’ells i de com han arribat on són», va explicar ahir al matí Parreño, durant la presentació del format, produït per Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Brutal Media.

«Aquesta manera de riure’s de la televisió també és interessant. Perquè quan algú ha de preparar un programa, ha de parlar amb attrezzo, amb grafisme, ha d’anar a direcció... i tot això l’espectador ho veurà», va afegir Parreño.